Dvojčata Olsenovy: sláva a anorexie

Už je to dávno, co Česká televize vysílala komediální sitkom Plný dům (The Full House), kde se v roli nejmladšího člena rodiny, batolete Michelle, objevovaly střídavě jednovaječná dvojčata Ashley a Mary-Kate Olsenovy.

Narodily se 13. června 1986 v Jižní Kalifornii a už 22. září 1987 se objevily v televizi. Od té doby bylo jejich dětství a dospívání definitivně spojeno s filmovým světem.

Vydělaly miliardu

Záhy po tom, co jejich rodiče, bankéř a bývalá baletka, najali ročním dcerám právníka, začaly vydělávat až pětadvacet tisíc dolarů za jednu epizodu. A tak se malé holčičky staly v podstatě nejvýdělečnějšími osobami v rodině. V současné době se majetek dvou slavných modrookých slečen, které svou vizáží stále připomínají okatá děcka, odhaduje na miliardu amerických dolarů.

Dívky vyrostly před očima televizních diváků a patří mezi nejoblíbenější tváře Ameriky. Jejich život je svým způsobem skutečnou reality show, na které si právě Američané velmi potrpí.

Po skončení seriálu Plný dům, kde dívky odrostly dětské kolébce, se v pěti letech vrhly na svůj první zábavný rodinný film. Pak točily jeden ročně až do svých devíti let, kdy si daly ve filmu přestávku a začaly točit novou situační komedii Two of Kind (Dvě z jednoho těsta). I v tomto seriálu rostly před očima a z malých dětských tvářiček se vyklubaly dvě slečny, které začaly udávat módní styl svým vrstevnicím.

Vlastní značku měly před pubertou

Už v deseti letech se rozhodly založit vlastní značku, pod jejímž jménem se začala vyrábět kosmetika, dámské oblečení, knihy, hry, hračky, videa a dokonce i elektronika. Nazpívaly i CD, které okamžitě dostalo pro velký zájem platinovou desku.

Následovaly další seriály, So Little Time (Tak málo času) a Mary-Kate and Ashley In Action (Sestry v akci), a desítka nových, nejen televizních filmů.

Nyní je oběma osmnáct let, mají svou vlastní hollywoodskou hvězdu slávy, chystají se do New Yorku na univerzitu a kromě komediálních seriálů a filmů, kde hrály hlavní role, za sebou mají i hostování v druhém dílu Charlieho Andílků.

Ačkoli donedávna byly od sebe stále k nerozeznání, nyní si o dvě minuty mladší a o tři centimetry menší Mary-Kate nechala vlasy ztmavit. Nebýt jejich filmové dráhy, kdy na jejich nerozlišitelné podobnosti byly postaveny celé filmové scénáře, asi by obě toužily odlišovat se od sebe mnohem dřív.

Udávájí trend a léčí se z anorexie

Mary-Kate, která nedávno na klinice v Utahu úspěšně podstoupila léčbu potíží s přijímáním potravy, ve filmech představuje především tu ráznější, drzejší a sportovnější. Ashley představuje chytřejší, citlivější, modernější a více dívčí. Nicméně obě udávají trend mladým dívkám. Jsou hvězdami se vším všudy. Mají své Barbie, trička s potisky, svůj make-up styl. To, co nosí ony, musí mít v Americe každá mladá teenegerka, jinak jí hrozí posměch vrstevníků.

Ačkoli si dvojčata nedokáží představit život jedna bez druhé ani na univerzitě a budou během studií žít ve společném bytě na Manhattanu, chtějí si svou hereckou kariéru pořádně promyslet. "Nikdo nemůže očekávat, že budeme dělat filmy o dvojčatech do konce života," uvedla Mary-Kate pro časopis People.