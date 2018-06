Dvě zastavení jara u Švagerků

Česká hospoda U Švagerků se nachází v domě KSČM, personál se však řídí Palivcovým heslem "host jako host"

Pamětní deska na zkoseném rohu u Švagerků informuje, že dům byl sídlem dělnických organizací už od roku 1902. Tak například za první republiky tu našel útočiště sekretariát III. župy sociálnědemokratické levice a po něm i tuzemská odnož Komsomolu. S geniem loci tohoto roháku poněkud kontrastuje zelený tepich s květináči na chodníku před vchodem do hospody. Kdo by čekal aspoň zaplivaný interiér, bude zklamán. Výčep vyvedený ve světlém dřevě působí velmi útulně, lokál vpravo nabízí i pódium s několika kavárensko-cukrárenskými stolky a malým salátovým barem. Boxy u zdí i široké široké židle u stolů v zadním lokále skýtají slušné pohodlí. Konzumace tabákových výrobků zapovězena - hlásají repliky historických cedulek. Kouřit od jedenácti do jedné se smí pouze ve výčepu, kde tabule láká na stálou specialitu podniku - pečené vepřové koleno (100 g za 15 Kč) zapíjené českým pivem. Jako speciál je nabízena i valašská slivovice (5 cl za 22 Kč). Na nápojovém lístku ovšem nechybí ani přijatelný výběr tuzemských i západních destilátů včetně americké vodky Smirnoff a finské Koskenkorvy. Při výběru poledního menu za 49 Kč lze kombinovat dva druhy polévek s některým ze tří hotových jídel a s moučníkem dne. (Cena víkendového dětského menu - 29 Kč + zmrzlinový pohár gratis - podněcuje k úvahám, zda jsme v hospodě, nebo v misionářské stanici.) Personál je promptní a velkorysý: donese-li omylem na stůl o moučník víc, ten přebývající tam už raději nechá. Pan vrchní citýruje nezkušenou kolegyni, což je v pořádku. Jen by měl ztlumit hlas a obejít se bez vulgarismů. Klenotem podniku je bezesporu kuchyně: poctivá bramboračka nešetří majoránkou, jen sušené lesní houby jsou nahraženy žampiony, na evidentně domácí bramborové kaši se před zraky hosta kvapem rozpouští notná dávka másla, plněné papriky překypují mírně palčivou chutí, jakou u bůhvíčím vyhoněných a nablýskaných skleníkových lusků nenajdeš... Polotovary a přípravky z pytlíku jsou u Švagerků téměř tabu. Z náchodského piva tu výčepní dokázal vyždímat maximum. Zlatá s bílou se v donesených půllitrech stýkají zpravidla lehce nad kalibrovací ryskou, což za komunistů nebývalo zvykem a volný trh na tom u nás zatím také mnoho nezměnil. Přeškrtnuté ceny na nápojovém lístku prozrazují, že pivo nedávno o korunu podražilo. "Pijme za 6!" (rozuměj krejcarů) či "Uvědomělý dělník zdraženého piva nepije!" protestoval český proletariát proti zdražení chmeloviny na počátku století. U Švagerků hosté nereptají. Jinde je nejspíš ještě dráž. Na prvního máje o půl dvanácté je podnik překvapivě poloprázdný. Ani v jednu se sem nehrnou davy, i když manifestace KSČM za vytváření pracovních míst a zlepšení pracovních podmínek už jistě skončila. Tentokrát jdeme do rubriky českých specialit, která v několika položkách křísí neprávem zapomenuté receptury. Vynikající uzená plec se švestkovou omáčkou a bramborovými knedlíky potvrzuje to, co už tady bylo o zdejší kuchyni řečeno. I zdejší boršč je opravdický, neošizený boršč. Jen dosud neznámá servírka je tentokrát poněkud zmatená. "Zdaleka ne všichni chápou, že vést dobrou hospodu v tomto domě je obrovský kus politické práce," píší Haló noviny. Ve skutečnosti však platí, že vést opravdu dobrou hospodu v jakémkoliv domě znamená především obrovský kus tvrdé roboty. To, co u Švagerků předvádějí soukromníkovi zaměstnanci, by možná hradecký poslanec za KSČM Jaroslav Štrait nazval "otrockou prací milionů lidí, na níž parazituje kapitál". Ovšem - za komunistů abys tak výkonnou a přívětivou obsluhu pohledal. Českou hospodu U Švagerků se proto sluší servírovat bez ideologické omáčky. Pokud by tu něco mohlo nejednomu hostu zkazit chuť, je to právě ona.Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si hradí autoři sami, personál ani majitelé o bodování nevědí.