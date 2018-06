Dvě P pro chřipku: postel a paralen

Se zimní chřipkou je to jako s náledím: také se jí lze vyhnout, ale je třeba pro to něco udělat. První lednový týden roku 2000 odstartoval epidemii chřipky a akutních dýchacích nákaz: na 100 000 obyvatel bylo hlášeno 2247 nemocných, tedy o 62 procent víc než v závěru starého roku. Kdo z jakýchkoli důvodů nevyužil nabídky podzimního očkování, může i teď, kdy už chřipková sezona odstartovala stejně vehementně jako plesová či zabijačková, dopřát svému tělu léky obecně zvyšující imunitu proti vzdušným infekcím. Obsahují výtažek z běžných mikrobů a vyprovokují tedy v organismu ty správné obranné látky. Podle docenta Zdenka Susy z II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsou vhodné jak pro děti a seniory, tak například pro astmatiky či bronchitiky, u nichž by chřipkové onemocnění mohlo vážně zhoršit zdravotní stav. O jejich užívání je ale nutné se poradit s lékařem. Šanci na to, že vám se stonání vyhne,zvýší i dostatek vitaminu C. Spíše než v tropickém ovoci ho ale hledejte v zelenině a ovoci z vlastní zahrádky nebo prostě ze zdejších luhů. Následkem chemického ošetřování i dlouhého skladování a dopravy sice plody neztrácejí na vzhledu, zato na chuti a vitaminech. »Přeje-li vám někdo 'slunce v duši', nesmějte se - přeje vám snad nejlepší prevenci proti chřipce,« míní docent Susa. »Čím je totiž člověk v lepší duševní i tělesné kondici, tím lepší má imunitu. Proto je nejen dobré otužovat se,mít dost pohybu a správnou životosprávu, ale také se snažit nahradit stres pozitivním myšlením.« Co naopak rozumné není, je vydávat se v období chřipkové epidemie kamkoli, kde se pod jednou střechou shromáždí hodně lidí. I kdyby všichni uvědoměle kašlali a smrkali pouze do kapesníků, nakažlivé kapénky se beztak dokážou rozletět do všech koutů. Je to tedy možná jediné období roku, kdy je lepší zůstat v bačkorách u televize. Koneckonců, paty z domova by člověk neměl vytáhnout ani v případě,že ho chřipka přece jen postihne. Trpí-li totiž syndromem nepostradatelnosti, nejenže spolehlivě nakazí ostatní, ale zároveň ještě víc oslabí svou vlastní obranyschopnost, čímž si koleduje o to, že rýma a kašel budou jeho věrnými společníky až do jara. Recept pro okamžik, kdy vás přepadne horečka a rozbolí celé tělo, je přitom nanejvýš prostý: postel, celaskon, co nejvíc hrnků horkého čaje a z léků ty,které obsahují paracetamol nebo kyselinu acetylosalicylovou. Proto obyčejný paralen, případně acylpyrin za pár korun zastane totéž co drahé tabletky v lákavých krabičkách. »Chřipka patří k virovým onemocněním, které se na rozdíl od bakteriálních antibiotiky neléčí,« vysvětluje docent Susa. »Laická představa, že dostatečným důvodem k jejich nasazení je horečka, je mylná. Antibiotikum organismus zbytečně zatíží a tím ještě sníží jeho obranyschopnost. Oprávněné je pouze tedy, pokud pacient začne smrkat či vykašlávat hnis, což už je příznak bakteriální infekce.« Chcete-li se potíží zbavit co nejrychleji, pak si nezapomeňte v pokoji vytvořit správné mikroklima: nařídit topení na maximálně 20 stupňů a po pokoji rozvěsit mokré ručníky, které vám zaručí tu správnou, tedy až padesátiprocentní vlhkost.