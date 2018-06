Dvě hodiny na trhu s krásou

Přiznám se, že jsem se trochu bála přihlížet soutěži o Miss přímo v brněnském Boby centru. Vždyť budu muset strávit bůhvíkolik hodin v přítomnosti krásných mladých děvčat s dokonalými postavami a tvářemi, v prostředí, v němž se každý pupínek na obličeji proměňuje v kráter sopky, každé přebytečné deko nadváhy v pětikilový fald sádla a každý zapomenutý chloupek v kmen sekvoje. Ale stačil jediný pohled na osmnáct vystavených dívek, a místo závistivých pocitů se mě zmocnilo spíš překvapení. Opravdu to těm krásným holkám stojí za to? Vždyť každá z nich musela projít nejméně několikatýdenním výcvikem.



Hodinu před začátkem show jsem byla svědkem téhle situace: V hotelové hale sedí hezká blondýna s tatínkem, nápadníkem a o nějakých dvacet či pětadvacet let starší, utrápenou verzí sebe samé. Zarytě si masíruje koutky. Vypadá skvěle, až na to, že z každého jejího pohybu čiší pečlivě nacvičená nepřirozenost. Pokaždé, když už už zvedá ruku, aby si prohrábla vlasy, v polovině gesta se zděšeně zarazí a zase ruku spustí.



Zřejmě ji naučili, že si žádná missí adeptka nesmí chmatat do účesu. „Usmívat!“ stěžuje si mezi vzdechy. „Celou dobu se usmívat. Budu úplně tuhá!“ Její starší verze se nad ní starostlivě skloní a s neuvěřitelnou opatrností jí pomáhá při masáži. Šeptem ji povzbuzuje, je slyšet, jak se jí třese hlas. Je zřejmé, že pro matku je celá tahle soutěž daleko důležitější než pro dceru. Blondýna má ve vlasech příliš mnoho tužidla, zblízka vypadají slepené a mastné. Ale z dálky je její účes naprosto dokonalý. Později se marně snažím přiřadit její tvář k číslu na pódiu.





Moderátor finálového večera Martin Dejdar blahopřeje Kateřině Průšové, která vítězila ve finále soutěže o nejkrásnější dívku České republiky v roce 2002, 6. dubna 2002 Kandidátky na titul české královny krásy předvedly během finálového večera i společenské šaty návrhářky Beaty Rajské, 6. dubna 2002 Kandidátky na titul české královny krásy předvedly během finálového večera i společenské šaty návrhářky Beaty Rajské, 6. dubna 2002 Jednou ze soutěžních disciplín finálového večera byla i volná disciplína, 6. dubna 2002 Jednou ze soutěžních disciplín finálového večera byla i volná disciplína, 6. dubna 2002 Jednou ze soutěžních disciplín finálového večera byla i volná disciplína, 6. dubna 2002 Ve finále soutěže o nejkrásnější dívku České republiky zvítězila Kateřina Průšová z Chrastavy na Liberecku (uprostřed) před Kateřinou Smržovou z Prahy (vlevo) a Radkou Kocurovou z Karviné, 6. dubna 2002 Miss České republiky pro rok 2002 osmnáctiletá středoškolačka Kateřina Průšová z Chrastavy na Liberecku absolvovala finále soutěže se zlomenou rukou, 6. dubna 2002 Během finálového večera volby české královny krásy pro rok 2002 vystoupila i slovenská zpěvačka Marika Gombitová, 6. dubna 2002 Kandidátky na titul Miss České republiky 2002 v plavkách, 6. dubna 2002 Kandidátky na titul Miss České republiky 2002 v plavkách, 6. dubna 2002 Jednou ze soutěžních disciplín finálového večera byla i volná disciplína, 6. dubna 2002 Jednou ze soutěžních disciplín finálového večera byla i volná disciplína, 6. dubna 2002 Kandidátky na titul české královny krásy předvedly během finálového večera i společenské šaty návrhářky Beaty Rajské, 6. dubna 2002

Sedím poměrně daleko, v rohu sálu. A děvčata nastrojená do šatů stejného typu - od té stejné sponzorské firmy - vypadají všechna tak nějak podobně. Zatímco pořad v televizi prý sledovaly nějaké čtyři miliony diváků, v sále zůstala řada prázdných míst. A ne všichni návštěvníci soutěž skutečně prožívali, třebaže většina nepochybně ano. Někteří očividně fandili svým příbuzným, jiní svým favoritkám.Ale ti, kteří v dění na pódiu nebyli nijak osobně zainteresováni, se po nějaké chvíli začali upřímně nudit. A co horšího: za celou dobu se v sále nevyskytla jediná nepohodlná osoba, která by, když to pořadatelé nejméně čekají, vyskočila ze sedačky a hřímala: „To je hnus! Zneužívání! Tyhle ženy vycvičili jako zvířátka! Hanba! Hanba!“, dokud ji nevyvedou.Všechno probíhalo v soupeřivém, nikoli feministickém duchu, a pokud snad někomu vytanulo na mysli, že účastnice soutěže svou krásu vlastně prodávají, nechal si to pro sebe. Prostě nuda. Právě v tomhle okamžiku se do věci vložil prezident soutěže pan Miloslav Zapletal. Řekl, že se mu krásné dívky stále líbí, ale hodlá svou soutěž trochu rozšířit. I koně mají krásnou postavu, ladnou chůzi, nádhernou hřívu. Začne zkrátka organizovat soutěž o Miss kůň ČR. Neprozradil, zda půjde pouze o kobyly, anebo zda dá v tomto případě šanci i jedincům samčího pohlaví, které až dosud bez skrupulí diskriminoval. První ročník proběhne už letos v červnu. To znamená, že pověřenci pana Zapletala už jistě s koňmi nacvičují nějaká skvělá čísla.Koneckonců, vycvičit osmnáct krasavic toužících stát se modelkami je snadné. Ale provést totéž se zvířetem, k tomu potřebujete celé roky drezury. A tak mi zbývá jen doufat, že hodinu před začátkem Miss kůň ČR neuvidím sotva dorostlou půvabnou klisničku, jak nacvičenými pohyby ladně podupává a stěžuje si své starší verzi, ctižádostivé kobyle: „Vzpínat se! Celou dobu se vzpínat! Vždyť si otlačím zadní kopyta!“