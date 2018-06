Dvě Francouzky prchly do jeskyně před bezdrátovým internetem

Domovem obou žen se stala jeskyně nedaleko alpského Saint-Julien en Beauchene. Mají dvě postele, police s plastovými krabicemi na oblečení a provizorní kuchyňku, kde si vaří na vařiči s plynovou bombou. Chybí jim vytápění i elektřina.

"Toto bude již moje třetí zima tady a věřte mi, že bych raději žila v domě a seděla před krbem," uvedla Cautaionová. Pětapadesátiletá žena údajně trpěla nesnesitelnými bolestmi hlavy a vinu dává právě elektromagnetickému zamoření. Většina doktorů je ovšem k jejím stížnostem skeptická.

"Neexistuje žádný důkaz o souvislosti mezi radiovými frekvencemi a přecitlivělostí," uvedla francouzská zdravotnická agentura ANSES. Onkolog Dominique Belpomme nicméně tak rozhodný není. Podle něj určité důkazy, že elektromagnetické záření může poškozovat zdraví, přeci jen existují.

Vyléčení by ovšem nemělo být nijak náročné a oběma ženám by mohly pomoci antihistaminika.

Cautainová s Touloumondovou klasickou léčbu odmítají a dávají přednost přírodním metodám. Za odpadlíky společnosti či podivíny se rozhodně nepovažují.

"Když jsem přišla do této jeskyně, musela jsem se ptát, co jsem komu udělala?" uvedla šedesátiletá Touloumondová, která se v minulosti živila jako letuška. "Zacházeli se mnou jako s bláznem. Přišla jsem o celou řadu přátel a moje rodina to také nedokáže pochopit," dodala.