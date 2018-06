Dvě finalistky Miss aerobik skončily v náruči Turků

Deset finalistek letošní soutěže krásy a sportu Miss aerobik na svém týdenním soustředění v tureckém letovisku Side dlouho odolávalo obdivným pohledům místních hochů i jejich rozličným nabídkám. Závěr pobytu se ovšem dvěma z nich vymkl z rukou - skončily v náruči mladíků snědé pleti. Naštěstí jen v rámci hry.

Dívky se totiž při dalším z programů, které pro ně připravili zástupci cestovní kanceláře Blue Style - raftingu, zúčastnily jedné z her, které zpestřovaly téměř dvanáctikilometrovou jízdu po divoké horské řece. Společenská hra s pádly se stala osudnou dvěma z nich, paradoxně vítězkám. Turci je v nestřežené chvíli chytli do náruče a "za odměnu" hodili do vody ledové horské řeky. Marná byla jejich snaha vyškubnout se i hlasitý jekot, kterým cestu do vody doprovázely.

Dobrovolně do ní na rozdíl od dívek dvakrát skočil režisér Jiří Adamec, který v Turecku točil medailonky finalistek a adrenalinový sport využil pro představení jedné z nich. "Ta voda je báječná," pochvaloval si s blaženým výrazem ve tváři.

Bende měl sexy sbor

Bezpečnější byly pro dívky všechny kulturní a společenské akce nabitého a zajímavě stráveného týdne na Turecké riviéře. Byla to například tradiční turecká večeře či taneční ohnivá show v Aspendos Antique Theater nedaleko Side.

Příjemným rozptýlením pro ně byl i dvoudenní pobyt zpěváka Petra Bendeho, který tady točil videoklip k písničce Chvíle. Ta zazní 29. září na finále Miss aerobik a budou v ní figurovat i všechny letošní finalistky. Ty si ovšem jeho hlasu i zvuku kytary užily před jeho odjezdem mnohem víc - u plážového baru zazpíval pouze jim pár věcí ze svého repertoáru. Odměnou mu byl asi nejkrásnější sbor, který kdy měl, navíc oblečený jen v dráždivých dvoudílných plavkách.

V tuto chvíli je deset finalistek v pořádku zpátky doma a pokračují v přípravách na důležitý den jejich života. Záznam z finále, které se odehraje v pražském Top hotelu Praha, odvysílá televize Prima 5. října.