Dvanáct vyvolených očima třinácté

„Nejsem žádný psycholog, nevidím do toho, ale na druhou stranu jsem vždycky měla ve škole z psychologie jedničku. Podle čínského horoskopu dokážu vytvořit charakteristiku člověka. Trochu rozumím i numerologii, zvládnu numerologickou mřížku,“ říká Hanka.

Pár lidem ji ve vile dělala, třeba Rosťovi. „Chtěl ji udělat i na svoji bývalou přítelkyni a nemohl uvěřit, že jsem z osmdesáti procent měla pravdu,“ dodává. MF DNES prozradila, jací jsou její bývalí spolubydlící. Nejobšírněji rozebrala Reginu, se kterou před diváky prohrála souboj o návrat do vily.

Regina

Člověk, který musí mít vždycky navrch, musí být ve středu dění. Je vztahovačná. Nechápe logičnost, obyčejné věci, jako je život a smrt, noc a den. Tvrdí, že jing a jang, černé a bílé, ta rovnováha života, je špatně. Ona by chtěla, aby bylo všechno bílé a uvnitř byla černá tečka. A všichni lidé z té tečky vycházeli a byli jako bílé labutě, jak říkala. Podle mne trpí samotou a potřebuje strašně moc lásku. Nějakého chlapa, který bude mít navrch a bude ji milovat takovou, jaká je, a dá ji trošku do pořádku. V dětství určitě prožila něco hrozného. Sebevražda její matky je hrozná a bezesporu ji ovlivnila.

Když jsme hráli hru na zpovídání se z hříchů, řekla, že její největší hříchy byly vraždy. Všichni jsme strnuli, ale z ní vylezlo, že když byla malá, trhala nohy kobylkám nebo myš chycenou do pastičky zabila cihlou, protože ještě žila. Tady se ukazují její sklony, nemůže být normální člověk. Nehledě na to, že nám vyhrožovala, že všechny zapálí, že zapálí vilu jenom proto, aby vyhrála ona. Že je nejlepší, nejčistší a my všichni jsme prasata a špíny. To už hraničí s něčím, co do žádné hry nepatří. Ale pozor! Je velmi chytrá. Na druhou stranu má nějaké zkraty v hlavě, kdy se neumí ovládat. Trpí maniodepresivními stavy. Může být až schizofrenická, rozpolcená osobnost.

Vladko

Vladko je charakter. Dá se na něj spolehnout. Jeden z mála lidí ve vile, který opravdu řekne upřímně, co má na jazyku. Petr měl narozeniny, a přestože ho nemusí, přišel k němu a řekl: Vím, že máš narozeniny, vím, že se to hodí popřát, i když spolu nevycházíme. Já ti teda přeju všechno nejlepší, ale neber to tak, že jsme dobří kamarádi. Podal mu i ruku. Je velmi dobrý společník, dokáže ohromně pobavit. Z jeho charlestonu jsem úplně vedle a budu ho za něj do konce života milovat. Je to úžasný chlap. Že je gay, je jeho věc, já to neodsuzuji. Před ním opravdu klobouk dolů.

Monika

Takové naivní třeštidlo. A to nemyslím ve zlém slova smyslu. Na své mládí toho má podle mne hodně za sebou. Ale jestli bych měla říct, že je to favoritka, tak to není.

Rosťa

Až příliš přecitlivělý. To je jeho hlavní charakterový rys. Vyslechne člověka, velice s ním soucítí, i když mu to někdy ujede a řekne něco špatného. Myslím, že se ještě hledá, i když si hodně věcí uvědomuje. Je to mladý dvacetiletý kluk, má spoustu času na to, aby dospěl. Až mu bude tak osmadvacet, ženské se o něj porvou. Tím, jak je přecitlivělý, tak na různé věci kouká málem s otevřenou pusou a nevěří vlastním očím. Od té jeho citlivosti se pak všechno odvíjí. Kvůli ní a taky proto, že je ve vile nejdéle, byl jeden z prvních, který se složil a musel se vybrečet.

Wendy

Krásná holka. Strašně se mi na ní líbí, že si nevěří a že je tak zmatená. Pořád si myslela, že ji Regina zvolí do Duelu, seděla a jen koulela těma svýma jiskřivýma očima. Má nádherný výraz v obličeji. Ale pozor na to, dokáže být i rázná. Vypadá, že je lítostivá, ale na druhou stranu dokáže udělat něco, co by od ní člověk nečekal. Třeba jak hodila lahví s pivem, když jí Regina rozbila talisman pro štěstí. Umí být ranařka. Prostě ženská každým coulem.

Petr

Ví dobře, co dělá. Stojí si dost za svým jménem, za svou rodinou, kterou hodně obhajuje. Na druhou stranu je to člověk, na kterém mi něco nesedí. Nepřišla jsem na to, co to je. Ale má to v očích.

Kateřina

Děťátko. Všichni jsme ji za dítě neprávem brali, ačkoli je to devatenáctiletá holka a vlastně dospělá ženská. Myslím, že dostane obrovskou školu do života. Upřímná holka, která si zaslouží mnohem víc. Je to taková princezna, sladká duše. Tahle zkušenost jí ale dá strašně moc.

Honza

Spoustu věcí myslí dobře, spoustu věcí řekne úplně špatně, i když to tak nemyslí, a spoustu věcí si pozdě uvědomí. Ale nakonec k nim přece jenom dojde. Myslím si, že vůbec není hloupý, má všech pět pohromadě. V životě nadělal asi strašnou spoustu chyb, ale prostředí vily mu pomohlo k tomu, aby mu hodně z nich došlo.

Emil

Citlivý kluk a hlavně citlivý táta. Na pohled tvrdý horník, ale nestydí se za slzy.

Saša

Správný týpek. Kluk, který vůbec nic neřeší. Když vidí, že jsou problémy a už se k něčemu schyluje, prohodí poznámku typu: „Ty vole, to je jabko“. Ohromný bavič, sympaťák. I když jsem o něm četla, že je to nagelovaný frajírek a velký „pařmen“. Zajímají ho ale i jiné věci než party. Třeba historie, starý Egypt a podobně. Má svůj názor, za kterým si stojí. Výborný člověk. Vladko a Saša mi nejvíc sedli, oba upřímní, výborní lidé.

Michal

Velký pozorovatel. Člověk velmi tichý a rozvážný a velmi inteligentní. Spoustu svých názorů si nechává pro sebe. Když o něm Regina řekla, že je to člověk bez svého vlastního názoru, nebyla to v žádném případě pravda. Hodně přemýšlí, možná víc než já. Bavili jsme se spolu očima. Jenom jsme se na sebe vždycky podívali a bylo nám to jasné.

Věra

Člověk velmi duševně slabý. Situaci ve vile vůbec nezvládá. Na jednu stranu ji obdivuji v tom, že v tolika letech dokázala přijít mezi téměř o dvacet let mladší lidi. Mně řekla, že by nedokázala opustit desetileté dítě, já bych nedokázala to co ona v jejích letech. Já bych asi skoro ve čtyřiceti pomalu čekala na vnoučata.

