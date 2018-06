Dvanáct hereček a modelek odhodilo šaty i stud

KTERÁ KRÁSKA Z KALENDÁŘE JE NEJVÍC SEXY?

Práce na kalendáři trvaly čtyři měsíce a fotografie byly pořízeny přímo v kasinu, kde nahé krásky oblečené pouze do šperků Svarowski cudně polehávají na hráčských stolcích mezi žetony.



Odhodit šaty a ukázat své vnady se rozhodla i herečka Ivana Jirešová. "Z focení jsem měla strach, ale nakonec u toho byli jen tři lidi, takže to bylo v pohodě," svěřuje se iDNES.cz hrdinka seriálu Ordinace v růžové zahradě.



"Odhalit se bylo pro mě velmi těžké. Nikdy jsem takové fotky nedělala, ale chtěla jsem to zkusit, ale myslím, že to jednou stačilo."

Chtěla jsem vycouvat

Stejné pocity zažívala i Eva Čížkovská. "Samozřejmě jsem se styděla a to hrozivě," prozrazuje a dodává, že původně chtěla z celého projektu vycouvat. "Pak jsem si ale řekla, že je to z mé strany v jednačtyřiceti poslední šance," říká herečka, která se k focení velmi dlouho odhodlávala.

"Ze spojení ženského těla a nádherných šperků nemůže vzniknout nic vulgárního či sprostého," usuzuje Eva, která odvahu nakonec našla. Ostatně nedávno předvedla v televizi striptýz ve filmu Discopříběh II.

České Pirelli

Na noční křest kalendáře Jakuba Ludvíka do kasina dorazilo jedenáct aktérek erotického kalendáře. Například modelky Agáta Hanychová a Klára Medková, dále herečky Tereza Kostková, Eva Ujfaluši, Michaela Badinková, Jitka Čvančarová a nechyběla ani Gábina Partyšová.



Nedorazila akorát Zuzana Belohorcová, která byla v té době na Slovensku. Večírek halasně moderoval Jiří Pomeje a mikrofonu se také chopila mírně nazlobená Tereza Kostková, která Jakuba Ludvíka nazvala českým paparazzi.



Důvod je prý ten, že dopustil zveřejnění cudných aktů v médiích ještě před oficiálním uvedení kalendáře, který Pomeje nazval českým Pirelli. Možná i proto, že choulostivé dílo nelze nikde zakoupit.