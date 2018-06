Dvakrát prodaná dvojčata k adopci skončila v ústavu

12:12

Ameriská šestiměsíční dvojčata, "prodaná" jejich matkou dvakrát k adopci prostřednictvím internetu, byla ve čtvrtek z rozhodnutí britských úřadů odebrána jejich britským adoptivním rodičům a předána do státního zařízení s tím, že později přejdou do péče nezúčastněné rodiny ve Walesu až do právního vyřešení sporu o ně s americkými adoptivními rodiči. Oznámila to v noci na dnešek britská policie.