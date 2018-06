Dvacátou Miss ČR je modelka Zuzana Jandová

Zuzana Jandová bude odpovídat on-line v úterý 25.3. od 11 hodin ZDE

Jandová, která měří 180 centimetrů a pyšní se mírami 90-63-95, vyhrála během večera ještě titul Miss Silueta. Na trůnu vystřídala Kateřinu Sokolovou.

Také první vicemiss neodešla jen s jedním titulem. Zuzana Putnářová získala titul Miss Elegance, Miss Nejsympatičtější hlas se pak stala Zuzana Kantová ze Statenic, Miss Talent je Kateřina Štalmachová a titul Miss Sympatile si odnesla Romana Čechovská z Hodonína.

Od začátku byla favoritkou

Zuzana Jandová byla od začátku favoritkou soutěže. Bookmakeři jí dávali největší šance a stala se i Miss Blue Style, kterou volili zástupci médií během soustředění finalistek v Las Vegas.

Půvabná hnědovláska na soutěžích miss bodovala také v minulosti. V roce 2005 se stala Miss Europe Sport a také Miss Léto. Rodačka z Karviné se účasnila rovněž Miss Golf, kde byla ohodnocena jako nejsympatičtější finalistka.

Přihlásil ji přítel

Novou Miss ČR přihlásil do soutěže její dvaadvacetiletý přítel, který pracuje v reklamě. "Pozval mě na výlet do Brna, teprve v autě přiznal, že jedeme na konkurz do soutěže Miss. Moc přemlouvat mě ale nemusel," řekla s úsměvem vítězka.

Co se změní nyní v jejím životě a ve vztahu s přítelem, zatím neví. "Nepřemýšlím nad budoucností, žiji raději přítomností," dodala.

Na pódiu se objevila většina vítězek

V celorepublikovém finále o jubilejní dvacátý titul královny krásy se utkalo celkem dvanáct dívek z Čech, Moravy a Slezska. Na pódiu brněnského Bobycentra se objevila také většina vítězek z minulých ročníků, včetně Miss World Taťány Kuchařové a její nástupkyně C' Lin Čang z Číny.

Novou Miss ČR 2008, která vyhrála roční pronájem zařízeného čtyřpokojového bytu v Praze a další ceny v hodnotě statisíců korun, zvolila porota složená z odborníků na krásu a známých osobností. Nechyběl plastický chirurg Jan Měšták, dvorní fotograf missek Ondřej Pýcha, majitelka modelingové agentury Czechoslovak Models Milada Karasová, Josef Klír, který finalistkám navrhl šaty, loňská Miss ČR Kateřina Sokolová i dosud nejúspěšnější česká miss Taťána Kuchařová. Porotu vedl majitel Art Production K./2 Jan Moťovský.

Zapletal skončil v Miss

Moťovský agenturu pořádající Miss ČR koupil koupil od Miloslava Zapletala, který byl v čele soutěže dvacet let. - více zde Zapletal dnes před diváky v sále a u obrazovek poděkoval svým spolupracovníkům a zmínil, že ve světě krásy by ještě chtěl uspořádat v Česku světové klání Miss World 2009. - více zde

Soutěž Miss ČR se uskutečnila v brněnském Bobycentru a v přímém přenosu ji odvysílala televize Nova. O hudební program se postarali Lucie Bílá a Karel Gott. Role hlavního moderátora se již tradičně ujal Jan Čenský.

