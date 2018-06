Dva týdny v teráriu vynesou vytrvalci čtvrt milionu

"Soutěžící nesmějí po celou dobu opustit vyhrazený prostor a s sebou si smějí vzít jen nejnutnější osobní věci," řekl Zdeněk Jurásek, jednatel regionální rozhlasové stanice Kiss Rádio Zlín, která soutěž pořádá.

"Dále nesmějí jíst jiné jídlo, než dodávané organizátory třikrát denně. Zakázaná je i televize, telefonování, čtení knih nebo časopisů, poslouchání přinesené reprodukované hudby. Jediné co uslyší bude Kiss Rádio Publikum, které každou hodinu mimo noční pauzu přinese živé rozhovory se soutěžícími. Ti smějí nudu zahánět jen vzájemným hovorem nebo hraním společenských her jako je Člověče nezlob se či šachy."



Návštěvníci Centa Zlín uvidí soutěžící přes prosklené stěny jako v teráriu. Zvláštní polopropustná folie ale lidem uvnitř výhled ven znemožní. K vizuální komunikaci dostanou jen malé okénko 50x50 cm v jedné ze stěn.



"Čtyřiadvacet hodin denně bude osoby v uzavřeném prostoru sledovat i oko videokamery," pokračoval Z. Jurásek. "Pomocí speciální technologie se obraz přenese na naše internetové stránky www.kisspublikum.cz. Jak soutěžící zvládají situaci psychicky i fyzicky tedy budou moci sledovat lidé ze všech koutů republiky a třeba i z celého světa. Přenos potrvá i v noci, kdy se soutěžící uloží na zemi na matrace s přikrývkami. Jediná dvě místa, kam kamera nesmí, jsou dvě WC a sprcha."



Poslední dva finalisté zůstanou spolu zavřeni v kleci před vstupem do hypermarketu Carrefour na očích kolemjdoucím dva dny, aby veřejnost měla více času zvolit vítěze. Toho vyhlásí Kiss Rádio Publikum 9. února po 17. hodině. Získá 50 tisíc korun na hotovosti a poukázky na zboží v hodnotě 200 tisíc korun.



Čtrnáct soutěžících vybralo z více než stovky uchazečů vedení Kiss Rádia Publikum. Vesměs pocházejí z míst, kde je tato regionální stanice slyšet, to znamená ze Zlína, Kroměříže, Uherského Hradiště, Vyškova, Holešova a okolí těchto měst.



Nejmladší z adeptů na vítězství Karla Dorazilová má dvacet let, bydlí v Přerově a je momentálně nezaměstnaná. Nejstarší je shodou okolností opět žena, padesátiletá dělnice Věra Flašarová z Fryštáku na Zlínsku. Mezi muži je i dvaadvacetiletý Slovák ze Žiliny, žijící nyní ve Zlíně. Pracuje zde jako kuchař a číšník.