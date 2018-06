Dva tisíce na Zuzanu Jandovou. Je favoritkou Miss ČR 2008

"Chtěla jsem si v úterý vsadit dva tisíce na Zuzanu Jandovou, je to podle mne jasná favoritka. Bohužel jsem přišla do sázkové kanceláře o půl dne později, sázky byly uzavřeny. Divila jsem se, že tak brzo, ale asi se na Zuzanu sázelo hodně, a tak to stopli," míní Dedíková, která se objevila na slavnostním otevírání hotelu Noem Arch v Brně.

Na sobotní XX. jubilejní vyhlašování nejkrásnější dívky České republiky v Boby centru v Brně se už moc těší a plánuje celovíkendovou party. "S holkama jsme se dlouho neviděly, tak to pořádně rozjedeme. Domlouváme akci už na pátek, abychom se navzájem užily," dodává drobná blondýna. Ta si z loňského klání neodnesla korunku krásy, ale zvítězila na Dovolené s Miss pořádanou CK Blue Style na řeckém ostrově Rhodos v soutěži o Miss potápění.

Dedíková bude na finále Miss ČR 2008 s napětím sledovat, jestli byl její tip na vítězku i bez sázení správný. Bookmakeři sázkové kanceláře SYNOT TIP dávali na začátku největší šance na prvenství dvacetileté pražské studentce Kateřině Šonkové a vypsali jí kurz 4. Následovala dvacetiletá Zuzana Jandová z Karviné a jednadvacetiletá Zuzana Putnářová z Ostravy se shodným kurzem 6.

V tuto chvíli je ale hra rozehrána jinak - první je Zuzana Jandová s kurzem 1,1, druhá Kateřina Šonková s kurzem 4 a třetí Zuzana Putnářová s kurzem 5.