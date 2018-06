Dva měsíce po porodu je Pergnerová opět na heroinu

"Paní Pergnerová teď potřebuje především klid. Je ve stádiu, kdy se u pacienta mohou objevit abstinenční příznaky. Snažíme se jí co nejvíce podpořit. Ze všech sil se snaží dostat se ze závislosti a staví se k léčbě velmi pozitivně. Zatím se nedá vůbec odhadnout, jak dlouho terapie potrvá. Je to individuální záležitost a někdy léčebný proces může trvat i tři měsíce," řekl službu konající lékař František Petr. Dodal, že život moderátorky není ohrožen.



Tereza Pergnerová, jíž se v současnosti o dvouměsíčního syna Samuela starají její rodiče, má před sebou velmi těžké období. Každý pacient musí v okamžiku, kdy se dobrovolně rozhodne k abstinenci, podepsat s lékaři smlouvu, v níž se zavazuje, že zařízení neopustí minimálně po dobu jednoho měsíce.



Zároveň se podřizuje velmi přísné režimové léčbě. Léčené osoby dodržují přesný budíček, účastní se skupinových terapií a zároveň musí studovat množství předepsané literatury.



Heroin považují odborníci za velmi nebezpečnou tvrdou drogu. Po jejím požití prožívá narkoman stavy obrovské eufórie a slasti. Velmi tvrdý je ovšem takzvaný dojezd, tedy stav, kdy droga přestává působit. Léčba u osob závislých na heroinu je úspěšná v 20 až 30 procentech. I u vyléčených osob, které abstinují i několik let, však dochází v mnoha případech k nečekané recidivě.



Samotný život narkomana heroin bezprostředně neohrožuje, neboť není příliš jedovatý. Jeho zdraví a život je ovšem ohrožován příznaky, které droga vyvolává. Osoby užívající velké dávky heroinu totiž necítí hlad, žízeň ani zimu.



Odborníci považují nemocnici v Červeném Dvoře za špičkové zařízení, jehož lékaři dosahují vynikajících výsledků. Psychiatrickou léčebnu založil v padesátých letech už zesnulý MUDr. Vladimír Kubíček, který úspěšně vyléčil stovky osob závislých na alkoholu, lécích i jiných látkách.