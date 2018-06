Porovnáním 64 záznamů rozhovorů s pacienty v depresi se záznamy 33 jiných, kteří depresi nepropadli, zjistil, že ti nejrizikovější mluví dutě znějícím hlasem; Silverman jej označuje za "hlas z hrobu".

Pokud by se na základě tohoto zjištění podařilo sestrojit diagnostické zařízení pro tzv. linky důvěry, pomohlo by to jejím pracovníkům určit, zda volající vážně uvažuje o dobrovolném odchodu ze světa.