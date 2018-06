Dusno na večírku: Krainová nechala vyvést Hanychovou

Když se na jednom místě objevila Simona Krainová a Agáta Hanychová, o nichž je všeobecně známo, že jedna druhou nemůže vystát, bylo víc než jisté, že se něco semele. První náznak sváru vyslala do éteru blonďatá topmodelka. Když přebírala ocenění Žena roku, neodpustila si kromě poděkování říct: "Ráda bych vzkázala jedné holce tady, že jí asi brzo nakopu prdel!"- čtěte NA SKOK: Dnešní modelky jsou jen kačenky hledající boháče, říká Krainová

Adresát tohoto vzkazu byl jasný. "Jasně že mluví o mně, o kom asi jiném. Já jsem ale nad věcí, ona je trapná," reagovala Agáta. Simoně se ale od té chvíle takticky klidila z cesty. "Nechci se s ní vůbec potkat," vysvětlovala. Na večírku bulvárního časopisu ale samozřejmě nemohla chybět. "Bulvár mi nevadí, živí mě," zkonstatovala Agáta a mezi hraním blackjacku, tancováním a popíjením natáčela reportáž do svého pořadu na internetu.

Simona Krainová se ovšem jen tak nesmířila s tím, že jí večírek, který si chtěla i díky překvapivému vítězství mezi ženami českého showbyznysu užít, kazí přítomnost nenáviděné osoby. "Proč by měl být v mém podniku někdo, kdo mě neustále verbálně napadá? Začalo to tím, že o mně řekla, že vedle Jirky Hudlera vypadám jako jeho matka, naposledy její kamarád Pavel Novotný udělal video o tom, že hokejisti jsou burani, kteří nemají ani výuční list, a že já jsem stará hnusná odporná rašple, se kterou by měl něco jenom proto, aby naštval Hudlera a udělal Agátce radost. A to ještě reprodukuju slušně. Tohle už je fakt moc a já to nemíním jen tak snášet. Nechám ji vyvést," rozhodla se topmodelka.

Překvapenou Agátu vzápětí vyváděl z velkolepého pražského podniku Sasazu bodyguard. "Proč?" ptala se. Odpovědí bylo: "Interní důvody." Po více než půlhodině interní důvody prokoukl organizátor akce a po domluvě se Simonou Krainovou se Agáta, která uvnitř měla dívky ze své agentury v rolích hostesek, mohla vrátit zpátky. "Dnes to ještě přejdu a řešit tuhle holku nebudu, zbytečně bych si kazila večer, ale zítra vydávám tiskové prohlášení o tom, že Agáta a lidi z její agentury mají zákaz vstupu do Sasazu," uzavřela extempore Krainová.