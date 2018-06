Dusno na křtu Karla Svobody: k usmíření manželky a syna nedošlo

Příčinou byl stále nevyřešený a stále nepřátelský vztah mezi Vendulou Auš Svobodovou, vdovou po skladateli a Petrem Svobodou, jeho synem. "Stojí tady zeď a někdo by ji měl zbourat," nechal se slyšet Petr Muk. Tomu například atmosféra v K.U. baru nebyla vůbec příjemná.

"Nemám důvod něco bourat," prohlásil Petr Svoboda, jenž neskrýval únavu. "Omlouvám se, ale jsem už ze všeho hrozně unavený. Je to složitá věc, kterou kdybych chtěl vysvětlovat, tak skončíme u osočování. Jedno jsem si zrovna dnes o sobě přečetl. Já se opravdu nemám za co omlouvat a jsem rád, že naše cesty jsou odlišné. A tak to asi zůstane," dodal Svoboda.

Ten se rozhodl ke třetímu výročí úrmrtí svého otce vydat u vydavatelství Emi dosud nevydané a nově objevené nahrávky s názvem Karel Svoboda Já tu stojím dál. Unikátní je, že některé z nich zpívá i sám skladatel. "Je to vzpomínka na tátu," uvádí o desce jeho syn. Jako kmotra si přizval zpěváka Petra Koláře.

"Karel byl producent mojí první sólové desky a měl jsem tu čest zpívat hit Ještě že tě lásko mám, která ze mě udělala jakoby zpěváka. A kdyby náhodou někdo pochyboval o tom, že byl geniální skladatel, tak na téhle desce jsou demosnímky tak geniální, že se musí všichni chytit za nos," prohlásil Kolář.

Vendula Svobodová nekvituje vydání desky k památce Karla Svobody zrovna s nadšením. "Je chvályhodné, že šíří dílo Karla dál, ale zdá se mi to v tenhle den nevhodné. Tři roky po Karlově úrmrtí je to navíc docela brzo. Kdyby to udělal třeba za deset let, bylo by to vhodnější," míní Svobodová.

O zakopání válečné sekery, o níž se dočetla před pár dny v tisku, nic neví. "Nemluvila jsem s ním dva roky a nečekám, že se mi tady dneska omluví. Nechovám k němu zášť, ale je pravda, že tenhle člověk mi ublížil nejvíc na světě."

Na svého zesnulého manžela vzpomíná Svobodová často. "Nevěřili byste tomu, kolikrát na něj myslím, někdy se mi o něm i zdá. Jako by tady byl s námi. Zůstaly mi po něm jen snubní prstýnky, ale hlavně syn Jakub, to je moje největší štěstí. No a stále je tady s náma jeho dílo. Kdykoli si zapnu rádio, televizi, nebo si pustím jeho desku, je se mnou. Na druhou stranu mám už svůj život a jsem šťastná, že jsem poznala svého současného manžela Patrika," uzavírá Vendula.