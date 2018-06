Dušek málem zahodil věšteckou kouli

"Vzhledem ke složitému rozhodování Akademie jsem si mylsela, že by se jí hodila věštecká koule," řekla zástupkyně sponzora. "Hodit kouli?" Reagoval Dušek. "Kam jí mám hodit?" Zaskočená dáma pokračovala cosi o tom, že do vyhlášení Českých lvů, do 3. března je ještě daleko. "Do 3. března že jí mám hodit," trval na svém pojetí moderátor. "Tak daleko ji nedohodím. Odhaduji, že ji hodím tak do desáté řady," prohlásil a už se napřahoval...

Vtípků se diváci v Lucerně dočkali víc. Pro rozptýlení mezi jednotlivými kategoriemi vyslechly dumky, ale také árii operetního zpěváka, kterou svým vystoupením doprovodili kulturista s kulturistkou.

Typicky česká, švejkovská atmosféra - poněkud shazující - oficiální význam počinu jako je Český lev dodala této soutěži nový rozměr. Vedle pocty, kterou soška Českého lva určitě je, obohatil Dušek ceremoniál ještě i o divadelní rozměr, o zábavu a smích.