Dušek je věrný rolím pedagoga

I v novém celovečerním filmu zůstal věrný rolím učitele či ředitele gymnázia z Hřebejkových filmů Pelíšky a Pupendo.

"Zahrál jsem si postavu pedagoga. Není to příliš kladná role, ale už jsem si zvykl," povzdechl si. "Jsem však moc rád, že mě Ondra Trojan vůbec obsadil. Je to totiž naprosto ohromný film, a to ve všech významech," pochválil práci celého štábu Dušek.

Přestože si kvůli dotáčení Želar užíval prázdninového volna jen krátce, a nyní už začíná zkoušet v divadle, vrhl se po hlavě i do dalšího filmování. Již tradičně účinkuje jako "maskot" v Hřebejkově nové hořké černé komedii Horem pádem, která se v těchto dnech začala natáčet v Týnci nad Sázavou.

"Je to film o věcech kolem nás, o typické české xenofobii," přiblížil námět filmu Dušek. "Režisér mi určil roli sice malé, ale významné figury ´plukovníka´, což je šéf sparťanských fanoušků," doplnil.

Kromě inovace stávajícího repertoáru Divadla Vizita, na němž se s ním spolupodílí kolega Martin Zbrožek, chystá Jaroslav Dušek někdy na konci února společnou, dosud bezejmennou "kolektivní improvizaci" v Dejvickém divadle.