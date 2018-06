Duše se dá léčit, píše Pomeje Bartošové v otevřeném dopisu

Jiří Pomeje píše Ivetě Bartošové Milá Iveto, sice jsem si nepředstavoval, že Ti budu psát prostřednictvím médií, ale jinou možnost jsi mi nedala. Odřízla jsi mě od svého života tak rychle a s takovou razancí, že jsem se ani nestihl nadechnout, natož Ti něco říct. A tak se s Tebou loučím. Když jsem si Tě před dvěma lety bral, šel jsem do toho se srdcem na dlani a s celou svojí láskou, jaké jsem schopen. Chtěl jsem kolem Tebe udělat hráz, aby Ti už svět nemohl ubližovat, abych Tě ochránil od všeho zlého a dal Ti pocit, že jsi ta princezna, jejíž kostým Ti vždycky tolik slušel. Jenomže mi nedošlo, že láska sice dokáže hodně, ale nemocnou duši léčit neumí. Snažil jsem se ze všech sil, ale bohužel nejsem psycholog ani psychiatr, jsem jenom obyčejný chlap, který chodí světem se srdcem na dlani. A to někdy opravdu nestačí. Nechci na Tebe házet špínu, ani není proč, prožil jsem s Tebou hodně pěkného. Nechci Ti nic vyčítat, také není proč. Ty za spoustu věcí vůbec nemůžeš. Může za to nějaký démon, který je uvnitř Tebe a ten Tě ponouká, abys neustále kolem sebe bořila všechno, co se druzí snaží vybudovat. Zbořila už jsi ve svém životě spoustu mostů, které si k Tobě druzí vystavěli, a já se bojím, že jednou už nebude co bořit. Všechno na světě se dá léčit a choroby duše také. Ale je to na Tobě, protože musíš sama chtít, aby ses uzdravila, aby ses zase nadechla a všimla si, že na světě je docela hezky. Když mě budeš někdy potřebovat, jsem tu a jsem vždycky ochotný podat Ti pomocnou ruku. A to platí také pro Artura, kterého mám velmi rád a stal se už navždy součástí mého života. I pro něho tady pořád budu, může přijít nebo zavolat kdykoliv. Tvůj a Arturův Jirka