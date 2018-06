Duo Kamélie: Jsme plavovlásky, které nevědí, kdy jít spát a kdy vstát

MŮJ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH

Hana: V každém případě je to můj syn David.

Dana: Dorazit včas na pracovní schůzku.

KDY JSEM PROŽILA MRAZENÍ V ZÁDECH

Hana: To vím přesně, bylo to na koncertě slavného skladatele a dirigenta Ennio Morriconeho. Byl to pro mě neuvěřitelně emotivní zážitek, takže nejen mrazení v zádech, ale také husí kůže a slzy.

Dana: Když se před námi, cestou na koncert, srazila dvě auta. Byla hrůza to vidět.

KDY JSEM MĚLA SKUTEČNÝ STRACH

Hana: Když byl můj syn na studiích v Japonsku a z rádia jsem zaslechla, že tam bylo dost silné zemětřesení. Celé tři dny jsem byla na Skypu, ale on se neozýval. Nakonec se přihlásil s odpovědí: 'No jo, co šílíš, tady se to jen trochu zatřáslo'. No, mít ho po ruce, tak nevím.

Dana: Bohužel už párkrát. Když šlo o život mé milované osobě.

Koncert Zlaté hvězdy se vracejí Kamélie fanoušci uvidí na hudební show Zlaté hvězdy se vracejí. Pět exkluzivních koncertů přináší hudební stanice Óčko Gold. Kromě dua Kamélie zazpívají i Dalibor Janda, Petr Kotvald, Pavel Vítek, Marcela Holanová a Heidi Janků. Koncerty proběhnou 16. 8. v Olomouci, 23. 8. v Brně a 30. 8. v Karlových Varech.

NA ČEM BYCH CHTĚLA JEŠTĚ ZAPRACOVAT

Hana: Zdokonalit se v angličtině a také v tom, abych se konečně naučila lépe pracovat s počítačem.

Dana: Na celé řadě věcí. Teď třeba na posekání trávy.

JÁ A LEGENDA

Hana: Sice někdo říkal, že jsme pro něj legendy 80. let, protože jsme u nás s Ormovci natočili jako jedni z prvních písničky s typickým syntetickým zvukem. Já se za legendu rozhodně nepovažuji. Ale jednu bezpochyby máme - Karla Gotta.

Dana: Jakou legendu máte na mysli?

V ČEM JSME STEJNÉ

Hana: V mnohém, až mě to někdy udivuje. Máme rády stejný humor, líbí se nám stejná móda, stejné filmy i hudba. Ale teď mě napadlo, že přece jen v jednom jsme rozdílné. Já se bojím létat, Dana ne. Takže mě při vzletu a při přistání drží za ruku.

Dana: Obě jsme plavovlásky.

V ČEM SE NIKDY NESHODNEME

Hana: Jestli se v něčem zpočátku neshodneme, tak se nakonec stejně shodneme. "Nikdy" pro nás neexistuje. To bychom neměly za sebou skoro 35 let společné práce a přátelství.

Dana: Kdy jít spát a kdy vstávat.

Duo Kamélie - Hana Buštíková a Dana Vlková

MOJE RODINA

Hana: Vždy na prvním místě. Toho nejbližšího mám doma a další moji blízcí jsou rozmístěni mezi Německem, L. A. a Valašským Meziříčím.

Dana: Je moc fajn! A navíc mezinárodní.

TOUHY A PŘÁNÍ

Hana: Kdysi někdo řekl, že být "jen" spokojený znamená rezignovat. Já si to nemyslím, protože pro mě spokojenost znamená být v pohodě. Takže jen ať vše hezky plyne jako doposud. Jedno velké přání ale mám, aby se naše novinkové CD, na kterém právě pracujeme, našim fanouškům líbilo.

Dana: Tužby a přání jsou motorem mého života. I když se mi většina z nich nesplní, nezoufám si. Toužím a přeji si dál.