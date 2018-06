Duo Hložek a Kotvald je zpět

"Zlatou desku jsme dostali za milion prodaných desek. To ovšem není konečné číslo. Prodalo se ještě o dalších 200 000 kusů víc. Tahle písnička byla megahitem. A líbí se dodnes. Někdy si v legraci říkám, že mě přežije," podotkl Standa Hložek.



Společné koncertování populárních zpěváků bylo ještě před nedávnem nemyslitelné, protože Petr Kotvald se odmítal k jejich bývalým hitům vracet.



"Petr nikdy dřív nechtěl, ale jak stárneme, tak asi také moudříme, a už se mu nápad na společné koncertování začal zamlouvat," řekl Standa.



Na chystané desce starých hitů by se měly objevit i jedna až dvě nové písničky, a oba zpěváci jsou zvědavi, jak to s jejich společnou deskou a koncertováním dopadne.



"Teď tím vším začínám žít. A jsem moc zvědavý, jestli se Holky z naší školky a další tehdejší hity budou líbit i v novém kabátě. Já věřím, že ano," poznamenal Standa Hložek.

