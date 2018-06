Dunstová a Bloom prožívají románek

Vztah mezi Dunstovou a Bloomem trvá podle všeho již několik měsíců. Teprve nyní se ale rozhodli vyjít s pravdou ven, když bez zábran několik hodin dováděli v hotelovém bazénu.

„Cvrkají jako hrdličky. Byli jsme v šoku, když jsme Kirsten a Orlanda viděli společně v hotelu. Nedělali si z ničeho hlavu a vášnivě se líbali,“ prozradil časopisu Star jeden ze zaměstnanců luxusního hotelu Raleigh.

Vzájemné sympatie neskrývali ani při promenádě na červeném koberci během předávání Video Music Awards hudební stanice MTV.

Přiznání k delší dobu trvajícímu vztahu bylo pro lidi z okolí třiadvacetileté Kirsten i osmadvacetiletého Orlanda doslova šokem. „Měli jsme za to, že Orlando ve skutečnosti randí s herečkou Kate Bosworthovou. Byl do ní zamilovaný až po uši. Vypadá to, že musel Kate s Kirsten několik měsíců podvádět,“ řekl Staru Orlandův přítel.

Stejně tak Kirsten se měla v poslední době stýkat spíše se svým expřítelem Jakem Gyllenhaalem. „Jake a Kirsten byli dlouhá léta přátelé a milenci. Jenže Kirsten se netají tím, že jí dvoření mužů dělá dobře, takže věřím, že si zájem dvou chlapů najednou pěkně vychutnává,“ dodala kamarádka Dunstové.