Dům Velkého Bratra zažil velký fičák

Vlna popularity konkurenční reality show VyVolení se podobá tsunami. Svézt se na ní je krásné, a tak se nechal zlákat i moderátor Leoš Mareš. V nepovedené etudě na téma "Já jsem Mareš z Václaváku, vole..." však diváci viděli jen nejapně se pachtícího Leoše.

Lejla Abbasová se vyřazeného Smětaly naprosto mimo mísu zeptala jestli si připadá krásný. Na nového Davida moderátoři prozradili jen to, že je sexuální mašina a nevyždímali z něj nic víc, než že se mu v domě líbí Eva.

Ta jde ostatně na dračku. Měl na ni políčeno Petr Běhounek, který vypadl minulý týden a teď ji v domě vyznává lásku Milan. Rvačku o holku ještě diváci neviděli, ale co nebylo, může být.

Jarda Nýdecký byl naštvaný a ukřivděný. "Nic jsem neudělal, ušili jste na mě boudu," tvrdil. Není divu, protože první týden Big Brother za porušení pravidel Trojovského pouze nominoval a dál nechal rozhodnout diváky. Tentokrát neměli Jardovi televizní fanoušci vůbec šanci. Velký Bratr se projevil jako diktátor. - více zde

Dramatický i srdceryvný (a možná i částečně zrežírovaný) příběh Filipa, který odešel z domu před dvěma týdny a podle Novy omylem, krmil nějaký čas média. - více zde

"Náš hrdina" je zpátky v domě a na rozdíl od odchodu Jardy, diváci si jeho návrat mohli odhlasovat. "Skoro sto tisíc hlasů ti poslali," rozohňoval se Mareš. Raději to ale neměl rozmazávat. O Filipovi se totiž hlasovalo tři dny, zatímco VyVolení dostali ve čtvrtek za dva dny téměř čtvrt milionu hlasů. - více zde

A tak nejhezčí chvíle opět nezažili v neděli večer lidé u obrazovek, ale tentokrát Lena v domě. Všichni, včetně Filipa, který reality show "venku" pečlivě sledoval, i včetně jejího přítele Romana, vědí, že Lena Filipa miluje (viz fotogalerie).

A tak, když princ vešel do domu, padli si do náruče. Kdyby je nerozdělila chuť na cigaretu, stáli by tam jistě doteď.