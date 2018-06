Dům Velkého bratra opustil Milan

MILAN PEŠEK BUDE HOSTEM iDNES V ÚTERÝ OD 11 HODIN.

Dům Velkého bratra opustil po jedenadevadesáti dnech.

Zbytek večera patřil Renatě, které mimochodem Filip stále nevěří, že je hráčkou jako všichni ostatní. Ve studiu byl totiž její přítel Tonda. Ujistil ji, že všechna její zvířata jsou v pohodě.

"Jinak na tebe pořád koukám, prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Když usínáš, tak usínám taky, občas usínáme ve třech, viď, Shreku? Občas se mi na to špatně kouká, ale maximálně ti důvěřuju. Pro mě jsi nejlepší ženská na světě, strašně tě miluju. Tady venku máš u mne a sestry Hedviky maximální podporu. Nemysli na to, co se tady děje," řekl jí mimo jiné.