Dům Sandry Bullockové a jejího manžela je na prodej

Dům v Orange County v jižní Kalifornii čeká na svého nového majitele. Jeho prodej potvrdil zahraničním médiím realitní makléř. Nemovitost se bude prodávat diskrétně, na seznamu nabízených nemovitostí se neobjeví.

Bullocková se zatím stěhuje do vlastního domu v New Orleans, kde se narodil její adoptovaný syn Louis (viz článek o tajené adopci).

"Je to kvůli nátuře těch lidí, kteří tam žijí a pečují o to město a ctí své tradice, kvůli jejich lásce k hudbě, lásce k životu. Proto miluju New Orleans," řekla Bullocková magazínu People.

Stěhovací vozy viděli svědci před domem Bullockové už minulý týden. Herečka do nich nakládala nábytek, gauč, křesla, obrazy a sochy.