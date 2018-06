Dům po Franku Sinatrovi je na prodej

Luxusní dům po Franku Sinatrovi v Beverly Hills je na prodej za jedenáct milionů dolarů. Vdova po slavném zpěvákovi Barbara Sinatrová se rozhodla čtrnáctipokojový dům prodat poté, co byla krátce po smrti svého manžela v blízkosti domu napadena. Dům, ve kterém Sinatra žil patnáct let až do své smrti v roce 1998, je kompletně zařízen.