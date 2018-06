Dům Courtney Love je opět k mání

Courtney si své bývalé sídlo pořídila po dlouhých peripetiích a složitém vyjednávání s původními majiteli v červnu letošního roku. "Byla to pěkná fuška, přesvědčit dřívější majitele, aby dům odprodali. O to víc nás teď mrzí, že zpěvačka dům prodává," řekl zástupce realitní kanceláře, která koupi domu Courtney zprostředkovala.Rocková hvězda chce za svůj malý hrad tři miliony dolarů, což v přepočtu činí zhruba sto jedenáct milionů korun. V domě, který byl postaven ve dvacátých letech minulého století, je mimo starožitného luxusního vybavení k dispozici pět ložnic, starobylá sauna a nezbytný několikametrový bazén. "K tomu všemu navíc nabízíme zájemcům také rozsáhlou zahradu ohrazenou vysokou zdí a přírodním plotem," dodal zástupce realitní kanceláře.Courtney Love prozatím bydlí v luxusním podnájmu v losangelské milionářské čtvrti Beverly Hills. "Je jasné, že v pronájmu nezůstanu navždy. Je to jen přechodně, protože si v současné době hledám větší dům, který snad konečně bude plně odpovídat mým nemalým požadavkům," nechala se slyšet Courtney.