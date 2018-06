Důležité otazníky

Nejpozději čtyři až šest týdnů před porodem by maminka měla být rozhodnutá, do jakého zařízení půjde rodit a co od něj může očekávat. Prvním předpokladem dobré porodnice jsou pravidelné »dny otevřených dveří« a zavedené předporodní kursy. Než se rozhodnete, je dobré poznat vybavení nemocnice i zdravotnický personál. Trvejte na prohlídce porodního sálu. Nejen proto, abyste si udělala obrázek o čistotě a komfortu. Při porodu budete mnohem víc v klidu, když půjdete do známého prostředí. Nebojte se vyptávat na vše, co vás zajímá. Při porodu bude na mnohé věci pozdě. Následující přehled vám může pomoci při kladení otázek.Ptejte se: Co mohu požadovat, co mohu odmítnout?Přítomnost příbuzných či známých u porodu Zeptejte se, jestli vám porodnice může něco takového zaručit. Často to není možné z prostorových důvodů. Příbuzní by měli zcela respektovat vaše rozhodnutí. Pokud chcete rodit sama, není na tom nic divného.Svobodná volba polohy, ve které budete rodit Kromě polohy vleže na zádech je možné rodit na boku, v polosedě, v sedě na porodnické stoličce, v podřepu a v dalších polohách. Vertikální polohy jsou v mnoha případech vý hodnější, umožňují totiž využít zemskou přitažlivost a při tlačení zapojit maximum svalových skupin. Při poloze v podřepu se automaticky zvětší průměr pánve.Porod do vody Pro většinu žen je velmi příjemné trávit ve vodě počátek porodu (první dobu porodní). Řada porodnic nabízí možnost sprchování nebo vanu. Možnost porodu do vody je u nás zatím výjimečná.Drobné občerstvení (hlavně nápoje) během porodu Rozumné občerstvení (čaj, sladkosti) nemůže při normálním porodu uškodit. Ve většině porodnic však zatím není běžné.Relaxační pomůcky (relaxační balon, žebřiny, žíněnka) Umožní vám uvolnit se, budete v lepší fyzické i psychické kondici. Porod pak může probíhat rychleji, ale hlavně s menšími bolestmi.Různé další způsoby zpříjemnění porodu (hudba, aromaterapie, masáž...) V zahraničí patří k běžné nabídce, u nás k výjimečné.Holení před porodem Ve většině porodnic je provádějí automaticky. Teoreticky můžete všude odmítnout, raději se však zeptejte předem. Odmítnutí holení neznamená žádné zdravotní riziko.Klystýr před porodem Platí téměř totéž co pro holení. Ve výjimečných případech (přeplněné střevo) je nezbytný. Odchod výkalů při porodu není nic mimořádného a už vůbec ne trapného.Prostředky proti bolesti (například epidurální anesteze) Lékař by s vámi měl probrat každé podání medikamentů. Odpověď »to tady dostávají všichni« by vás neměla uspokojit. O možných zákrocích a jejich »pro« i »proti« byste měla být informována už během předporodního kursu.Prostředky k urychlení porodu (například oxytocin) Platí totéž, jako v případě prostředků proti bolesti.Nastřižení hráze (episiotomie) Není nutné ani u většiny prvorodiček. Není pravda, že se hojí lépe než případné natržení. V některých porodnicích je dosud provádějí automaticky, v zájmu urychlení porodu. Dobře se informujte předem. Vertikální polohy porodu snižují procento případů, kdy je potřeba udělat nástřih, poloha v kleče na čtyřech i pravděpodobnost natržení hráze.Umožnit partnerovi přestřihnout pupeční šňůru Dnes nabízí i řada »klasických« porodnic.Nechat si miminko hned po porodu u sebe V řadě porodnic je dnes samozřejmostí. Kontakt po porodu prospívá matce i dítěti.Znát práva pacienta Můžete si je vyžádat, v solidním zařízení by měla být vyvěšena na viditelném místě.