„Čurací“ scénu jsme si užily, řekly na premiéře Brožová a Kociánová

„Bylo pár velmi komických situací a pár i vážných. Mně osobně se hrálo všechno dobře, dokonce i ‚čurací‘ scéna, kdy sedíme všechny čtyři v podřepu ve křoví a řešíme vztahy. Bylo to velmi vtipné a všichni jsme se u toho dobře bavili. Vůbec mi to nepřišlo nijak trapné,” prozradila Kateřina Brožová, která ve filmu hraje ženu starosty Naďu. Její vztah s manželem, kterého hraje Martin Zounar, se ale nevyvíjí úplně podle představ.

Dvojici protagonistek úspěšně při všem sekundovaly i modelka Petra Faltýnová (39), která si zahrála dceru kolotočáře Dragicu, a herečka Daniela Choděrová (43), která k filmu napsala scénář.

„Musím přiznat, že ve štábu jsme se na tu scénu velmi dlouho chystali. Už jenom proto, že přimět rozdílné osobnosti k tomu, aby si spolu dřeply a čuraly, není jednoduché. Dlouho jsem přemýšlel, jak to udělat, ale musím přiznat, že holky mě vyvedly z omylu. Všechny si tam úplně v pohodě dřeply, samozřejmě že nečůraly, ale s velkou chutí to hrály. Všem to přišlo strašně legrační, že si vlastně ty nejdůležitější životní věci řeknou při čurání,” prozradil režisér Ján Novák.

Kristýna Kociánová a Andrej Hryc

Daniela Choděrová se ale trochu bála, že se její scéna nepoužije. „Jsem ráda, že ta scéna ve filmu zůstala a že na to holky zpětně s radostí vzpomínají,” pochvaluje si.

To herečka Kristýna Kociánová, známá ze seriálu Přístav či Ordinace v růžové zahradě, pro změnu musela překonat samu sebe a nebyla to prý vůbec legrace. „Moje zásadní scéna je ta, v níž jsem lezla na skálu, což ve filmu není vidět. Je tam až ten závěr, kdy už na ní s manželem Filipem Blažkem sedíme a máme tam takový srdceryvný dialog. Vždycky, když tu scénu vidím, tak si vzpomenu na to, jak jsem na tu skálu opravdu musela vylézt. Nejsem horolezkyně, byl to pro mě obrovský zážitek,” říká.



Premiéru v pražském kině Atlas si nenechali ujít ani další herci v čele s Martinem Dejdarem a jeho dcerou Sárou, Martin Sitta, Andrej Hryc, Bořek Čermák či Natálie Grossová s maminkou Šárkou.