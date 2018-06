Dufková: Hlasu svědčí červené víno

Iveta svým hostům především zpívala a nemohly chybět právě melodie z muzikálu Jekyll a Hyde, ve kterém hraje a zpívá hlavní ženskou roli.

"Ve svém věku musím dělat vše pro to, abych si udržela svůj hlas. Jde o celoživotní hygienu, a to včetně psychického rozpoložení. Musím totiž svému hlasu důvěřovat. Když byla nedávná epidemie chřipky, tak v divadle mnozí herci z muzikálu Jekyll a Hyde onemocněli. Já ne, věřím, že jsem ji překonala silou vůle. A pak mám ještě jeden recept, zásadně nepiji tvrdý alkohol, jedině víno. Obvykle si před koncertem nebo představením dám decinku červeného. Dělá mi to moc dobře na hlasivky," svěřuje se čerstvá čtyřicítka Iveta, která prý vůbec nevěří tomu, kolik jí je. A říká, že si pořád připadá jako "ztřeštěná holka".

Z dcery mít hvězdu nechce

Iveta má radost ze své dcery Natálky, kterou sice není v jejích čtyřech a půl letech nijak snadné uhlídat, ale zato si ji každý pro její roztomilost hned oblíbí.

"Ta mi dělá radost, i když bez babiček a tetiček bych ji při své profesi těžko zvládla. Snad ani nestojím o to, aby Natálka jednou šla v mých šlépějích, protože v našem oboru se člověk setkává nejen s těžkostmi, ale také přímo s podrazy. Toho bych ji moc ráda ušetřila."

Kromě představení Jekyll & Hyde Iveta často koncertuje nejen doma, ale také v zahraničí. Nyní má před sebou důležité vystoupení, na které se pečlivě připravuje.

"Měl by to být nádherný koncert, který se bude vysílat 7. května přímým přenosem z televizního festivalu Zlatá Praha ze Žofína. Vystoupí v něm také Lucie Bílá a Dan Hůlka s Janáčkovým orchestrem Karla Preislera. Na ten se velmi pilně připravuji, protože přímý přenos v televizi, to je vždycky nervák."