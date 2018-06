DUETY: Kotvald zahrnul Jandovou polibkovou smrští

"Když jsem se dozvěděla, že zpívám s Petrem Kotvaldem, tak jsem si hned vzpomněla na písničku Milujem se čím dál víc, která byla natočená, když mi byly tři roky. Pamatuji, že naši ji poslouchávali. Naše spojení mně přišlo trošku humorné a neuměla jsem si to představit. Když jsem Petra poznala, zjistila jsem, že je to sympatický a hodný pohodář. Jsem ráda, že ho mám," řekla Jandová.

Jaká bude spolupráce s dvaadvacetiletou modelkou, jež vyniká především na přehlídkových molech a nikoliv ve zpěvu, netušil ani Kotvald.

"Zpočátku jsem se trošku bál. Pokud vám všichni lichotí a plácají po ramenou, říkají jak jste krásná, úžasná a úspěšná, může to s vámi pořádně zamávat. Potěšilo mě, že Zuzka tyhle princeznovské manýry nemá. Je přirozená, učenlivá, tvárná a snaží se. Slyšíme na sebe a myslím, že to bude fajn," přiznal zpěvák, který letos oslavil padesátku.

Prvním společným vystoupením dvojice, která v Duetech zastupuje pop music, byl velký hit šedesátých let Quando, Quando, Quando, pod nímž je v originále podepsána dvojice Alberto Testa a Tony Renis. Oba přiznali, že by si v italštině netroufli zpívat, a tak raději dali přednost anglické verzi When, When, When, kterou v sedmdesátých letech proslavil Engelbert Humperdinck.

Porota, v níž zasedli Michael Prostějovský, Ota Balage, Linda Finková a Lubomír Brabec, je nakonec odměnila prvním místem.

Úvodní večer Duetů byl pro všechny spíše rozehřívací, a i když už se začaly počítat první hlasy odborné poroty i diváků, ostrý boj vypukne až za týden.

Soutěžní dvojice Petra Janů & Vojtěch Bernatský Tomáš Trapl & Jana Boušková Marcela Březinová & Daniel Rous Radka Fišarová & Pavel Zedníček Petr Kotvald & Zuzana Jandová Kamil Střihavka & Ester Janečková Petr Kolář & Simona Postlerová Jitka Zelenková & Jaromír Nosek

