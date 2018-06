DUETY: Bála jsem se oprávněně, říká vyřazená Janečková

"Kromě prvního kola, kdy jsme ještě pořádně nevěděli, jak to mezi námi bude fungovat, jsem se bála právě tohoto kola. A jak je vidět, bylo to oprávněné," svěřila se moderátorka, která prý ke country a baladám nemá zrovna vřelý vztah.

I když v příspěvku před vystoupením říkala, jak se těší až se u písničky Oh! Darling od Beatles "vyblbne", nakonec ji tréma přeci jen trochu spoutala.

"Nejsem profesionální zpěvačka, takže sem tam se samozřejmě stane, že se mi roztřese hlas, stáhne krk a nejsem vůbec schopna zpívat. Z toho jsem měla obavu už od začátku," prozradila Janečková.

Ani Kamil Střihavka, který tuto píseň od Beatles má v malíčku a zařadil ji dokonce na svou desku, se nezdál úplně ve své kůži. Možná proto, že musel přizpůsobit polohu zpěvu pro svou partnerku.

"Myslím si, že Kamil Střihavka je mimořádný zpěvák. Těžko jsem v soutěži mohla kopírovat jeho styl, nicméně spíš než z pohledu operního, ke kterému mám nejblíže, jsem se snažila přistupovat ke zpívání z pohledu rockerského. Jinak by to asi ani nešlo. Víc jsem totiž zpívala dole a on nahoře," vysvětlila Ester Janečková, která před porotou žertovala, že nechodila spát před čtvrtou hodinou ranní, aby se její hlas unavil a byl z něj rockerský "chraplák".

Vypadnutí zklamalo i Kamila Střihavku, ale oba to brali sportovně. "Nedá se nic dělat. Alespoň všem děkujeme za podporu," prohlásil zpěvák.

I tento týden se během soutěže Duety slavily narozeniny. Tentokrát gratulace a květiny přijímala Simona Postlerová, která se taky konečně zotavila z hlasové indispozice a mohla se do zpěvu pořádně opřít. Za odstranění uzlíků z krku dostala od Aleše Hámy zlatý uzlík na památku.

Porota opět vysoce hodnotila výkon dua Boušková a Trapl, které Aleš Háma soukromě nazývá Trabouš. Zuzana Jandová zase dostala přezdívku "zpěvačka s příklepem", kvůli svému nezvladatelnému třasu, který se dostaví vždy po zpívání.

"Už nevím, co s tím dělat, pamatuji si vždy až poslední vteřinu a pak se rozklepu," přiznala Miss ČR 2008. "Klepe se neskutečně, vždycky ji rukou fixuju a někdy musím silou úplně až do bolesti, protože jinak by byla schopná se skácet," prozradil její pěvecký partner Petr Kotvald.