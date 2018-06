Duchovny se stěhuje kvůli Spearsové

Podle hrdiny televizního seriálu Akta X se až doposud poklidná oblast od té doby, co se před dvěma měsíci přistěhovala Britney s manželem Kevinem Federlinem, hemží dotěrnými fotografy.

"Britney se nastěhovala před pár měsíci a od té doby tu vládne šílenství," komentoval to David.

"Tuhle jsem zamířil do restaurantu a tam poskakovali fotografové, kteří mě začali fotit. Zeptal jsem se: 'Co se děje?'. A oni na to: 'Čekáme na Britney. Bylo mi jasné, že nečekají na mne."

David Duchovny nejspíš už navždycky pro většinu lidí zůstane agentem FBI Foxem Mulderem ze seriálu a filmu Akta-X. V posledních letech se ale snaží ze své škatulky vymanit.