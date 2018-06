Duchovny a Andersonová se opět sejdou před kamerou

O obsazení hlavních rolí dosud není rozhodnuto, nicméně celý film je šitý přímo na míru známých agentů Foxe Muldera a Dany Scullyové. Oba jejich hlavní představitelé ze seriálu Akta X David Duchovny a Gillian Andersonová tak asi opět dostanou šanci postavit se bok po boku před kameru. David a Gillian ovšem nemají o další spolupráci shodné představy.Duchovny odešel ze seriálu Akta X poté, co před dvěma lety rozvázal smlouvu se společností Fox Chris Carter. "Uvažoval jsem o tom opravdu dlouho. Nakonec jsem se rozhodl v poslední sérii skončit. Odešel jsem v polovině sezóny po několika natočených dílech," říká představitel Foxe Muldera. V roli nového partnera agentky Scullyové Johna Doggetta ho nahradil Robert Patrick.Podle posledních zpráv o odchodu z Akt X vcelku dlouho vážně rozmýšlí také Gillian. Rozhodla skončit v závěru deváté série, která se právě začala vysílat ve Spojených státech.Nový snímek nebude aspirovat na pokračování seriálu Akta X. Jeho náplní by neměly být ani tajemné záhady podobné případům z tajné složky X americké FBI. Film je koncipován jako zcela samostatný a nezávislý projekt na jakémkoliv jiném filmu či seriálu podobného ražení. Nicméně hlavní představitelé budou mít hodně podobného s Foxem a Danou. Chris Carter se rozhodl k realizaci snímku přizvat také scenáristu a producenta Franka Spotnitze, se kterým spolupracoval na několika dílech Akt X.Začátek natáčení snímku je prozatím naplánován na druhou polovinu příštího roku a první diváci by ho měli zhlédnout na Vánoce roku 2003. "Pracujeme na plné obrátky. Během několika nadcházejících měsíců dáme dohromady scénář a pak se můžeme začít rozhodovat o obsazení hlavních rolí," prozradili Carter a Spotnitz.