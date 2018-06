Důchodce vyhrál rekordních 141 milionu dolarů

Alcario Castellano je mexického původu. V minulosti pracoval jako prodavač a sázel pravidelně každý týden 15 let. Protože se rozhodl vybrat si výhru najednou, bylo mu vyplaceno 70,8 milionu dolarů. Odmítl možnost získat sumu celou, protože by to znamenalo, že by ji musel čerpat v 26 ročních splátkách.

Část peněz hodlá věnovat na pomoc místní mexické komunitě. Alcario a jeho manželka Carmen chtěli původně prodat dům a přestěhovat se ze San Jose. Teď se rozhodli zůstat a být poblíž dětí a vnoučat.

Zatím největší jackpot v historii loterie dováděl Kaliforňany v posledních dnech k šílenství. Den před tahem si tikety každou minutu kupovalo přes 80 000 lidí. Jackpot se tak za 24 hodin zvýšil o devět milionů dolarů.

Minulý rekord kalifornské loterie je z roku 1991, kdy bylo v jackpotu necelých 119 milionů dolarů.