Duchková si oblíbila power jógu

I přesto si dokáže najít čas na sportování, aby si udržela dobrou kondici. Vedle jezdectví se zamilovala do power jógy.

"Se sportem svádím boj vlastně celý život. V mé profesi se sportovat víceméně musí, protože je třeba udržovat si kondici. Je pravda, že nepatřím mezi milovníky posiloven ani aerobiku, a proto jsem si oblíbila power jógu," řekla Tereza Duchková. "Neustálé hopsání v baletním sále nebo tanec mě neberou. Tohle, ani jiné jásací cviky, nemusím," přiznala Tereza.

Tím správným odreagováním je pro ni naopak power jóga, která čerpá z jógy, s meditací ale nemá příliš společného. "Je do dobrá hodinka, kdy se člověk protáhne, rozhýbá a ještě posílí ty partie, které posílit potřebuje. To si vážně užívám," usmála se zpěvačka.

Její největší sportovní láskou jsou ovšem od dětství koně a jezdectví. "Králem sportů je pro mne jezdectví. Je to exkluzivní sport právě díky tomu, že při něm není člověk sám se sebou, ale musí přesvědčit ke spolupráci i zvíře. To je asi to nejkrásnější, co mě v životě zatím potkalo," prozradila Tereza.

A jak je na tom s kolektivními sporty? Na ty jí příliš času nezbývá. "Mám ráda volejbal nebo nohejbal, ale neštěstí je v tom, že moji kamarádi, se kterými bychom si je mohli zahrát, mají volno v úplně jiné denní hodiny než já. Takže se s nimi vídám jen velmi málo," pokrčila rameny.