Duchková oslaví rozvod mejdanem

Okamžitě po vynesení "osvobozujícího" rozsudku uspořádá z radosti nad znovunabytou svobodou bujaré oslavy na zahradě svého domu v Úvalech u Prahy.

"Předpokládám, že se můj manžel k soudu opět nedostaví a doufám, že rozhodnutí soud už nebude zbytečně nic dál protahovat," řekla Štěpánka Duchková.

"Pokud k tomu skutečně dojde, pozvu hromadu přátel a společně s nimi to oslavím ve velkém stylu. Bude tam úplně všechno, co k pořádnému večírku patří. Jen ohňostroj vynechám, toho se bojím. Mohlo by u mě začít hořet a to bych asi nepřežila," dodala.

Změnila život i šatník

Štěpánka Duchková od okamžiku, kdy se rozhodla provést odluku od stolu i lože, nabrala nový kurz. Změnila účes, kosmetiku i oblečení. "To je přece jasné! Se změnou životního stylu jsem se změnila i já. A musím říct, že jsem velmi spokojená," řekla s úsměvem.

Štěpánčin manžel Jiří Ostafijczuk pracuje ve švýcarské televizi a prožívali vztah na dálku. Protože ani jeden nechtěl přijít o své milované zaměstnání, nikdy spolu ve skutečnosti jako manželé nežili.

Radovánky v Itálii

Moderátorka už žije naplno jako svobodná dívka. Za několik dní vyrazí na spanilou jízdu do Itálie, kde hodlá drancovat obchody se značkovým zbožím. "Do Itálie pojedu na mohutný nákup do Bolzana a už se na to strašně těším. Kufr auta bude plný hadříků. Nakoupím boty, šaty, kabelky, kalhoty, trička, prádlo, malovátka a hromadu dalších věcí. V Itálii jsou totiž po sezoně obrovské slevy. Nejde o pouhý reklamní trik pro zákazníky, ale ty ceny jsou skutečné a člověk ušetří hromadu peněz," uzavírá Duchková.