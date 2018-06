Duchková nepolevuje: po operaci víček si nechala vyhladit i vrásky

Štěpánka Duchková tvrdí, že se pro další estetický zákrok rozhodla především proto, že se poslední dobou nemohla jaksi naplno smát. Vždy, když se o to pokusila, se jí na čele udělaly mimické vrásky, které spokojený a veselý výraz ihned pokazily.

"Na výplni jsem byla poprvé. Už asi od dvanácti let jsem slýchala, že se nemám mračit, a že pak budu mít vrásky. To se taky vyplnilo. Došlo to tak daleko, že i když jsem se usmívala, tak jsem se zároveň mračila. Rozčilovalo mě to, tak jsem se s tím rozhodla zatočit. Dělám to hlavně pro sebe. Nechci se na sebe do zrcadla mračit," uvedla pár minut po zákroku Duchková.

K vyhlazení vrásek se rozhodla využít vpichu botulotoxinové injekce do čela. Právě botulotoxin je jedním z nejvíce efektivních řešení, jak se zbavit mimických vrásek. Jeho aplikace nezabere více než čtvrt hodiny a ihned po ošetření se klient může zařadit do běžného života. V ideálním případě výsledek přetrvá půl roku až rok.

"Vrásku jsme výrazně vylepšili aplikací botulotoxinu před půl rokem. Nyní jsme zopakovali aplikaci botulotoxinu a zároveň jsme Štěpánce aplikovali kyselinu hyaluronovou přímo do vrásky, abychom ji úplně vyhladili," vysvětlil postup plastický chirurg Libor Kment.

Štěpánka Duchková a plastický chirurg Libor Kment

Zákrok je navíc téměř bezbolestný a nevyžaduje anestezii. "Vůbec to nebolelo a vrásky se hned druhý den krásně vyhladily. Na zákrok půjdu znovu, až zase zpozoruji mračení," uzavírá Štěpánka Duchková.