Duchková: manžel je nezvěstný

Duchková teď na vlastní kůži zažívá to, o čem často debatuje s hosty Nedělní partie. Jejich pravidelným tématem je pomalost soudů.

„Teď už vím, jaké to je, když člověk čeká na soud. Přitom můj případ není nijak mimořádný. Daleko horší to musí být pro lidi, kteří jsou v těžké životní situaci a potřebují si tyhle záležitosti rychle vyřešit. Pro ně to musí být strašlivé,“ říká moderátorka.

Rozvod Štěpánky Duchkové byl přeložen k soudu pro Prahu-východ, kam by měl být Ostafijczuk předvolán. Kdy se uskuteční, však Duchková neví. „Je to ve fázi, kdy musím čekat. Nic jiného pro to udělat nemůžu. Ale přijde mi to strašně dlouhé, protože žádost jsem podala už v červnu loňského roku,“ svěřila se.

S Jiřím Ostafijczukem, který pracoval jako zvukař pro švýcarskou televizi, se rozvádí po čtyřletém manželství. Novou vážnou známost nemá. Příchod nového roku slavila s přáteli - rodinou Anife a Ivana Vyskočilových a dalšími. Večírek pojali jako maškarní bál. Duchková byla za princeznu, Vyskočil za Ivánka z Mrazíka a jeho manželka za Sněhurku. A v kostýmech vydrželi až do rána.