Držte mi palce, vzkazuje z nemocnice vysílená Jirásková

"Ptáte se na správném místě, právě vešel na pokoj pan doktor. Myslím, že domů půjdu začátkem příštího týdne," řekla Jirásková, na jejímž hlase bylo znát, že uzdravování probíhá velmi pozvolna a herečce ubírá spoustu sil.

"Chtěla bych především hodně odpočívat. Jsem domluvená s mojí malenickou hospodyní, že si vezme volno a že bude se mnou, aby se mohla o mě starat," vylíčila, jak bude vypadat domácí rekonvalescence.

Jiřina Jirásková leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici od 19. září, kam ji přivezli ve vážném akutním stavu. Šlo o náhlou příhodu břišní, nález byl podle lékařů závažný a pokročilý a vyžádal si okamžitou operaci, která byla v jejím případě už pátou v posledních dvou letech.

Herečce velmi pomáhá přízeň veřejnosti i hereckých kolegů. V nemocnici ji již navštívily Dagmar Havlová, Jana Brejchová či Kateřina Brožová, s níž se potkávala na natáčení úspěšného seriálu Pojišťovna štěstí.

"Vypadala moc dobře, to nejhorší je za ní. Dýchá sama, měla takové veselé oči, přišlo mi, že je to dobrý. Člověk má samozřejmě obavy, nějakou dobu jsem se taky bála ji navštívit, ale mám z toho dobrý pocit. Ona je silná," řekla iDNES.cz Brožová.

"Je to člověk, který se hned vrhne do práce, stejně jako všichni v téhle branži. Člověk nechce brát vážně tu tělesnou schránku, dokud nepadne, všichni to známe a Jiřinka je stejná. Měla toho hodně v divadle, šest let jsme točili Pojišťovnu, bylo toho na ni opravdu dost, ale myslím, že je to na dobré cestě."

"Denně mám návštěvy a denně dostávám i dopisy, moc za ně děkuji," dodala pro iDNES.cz Jirásková.