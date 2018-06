Drž se od Britney co nejdál, varoval Federline Hiltonovou

Federline se oprávněně obává, že Britney by mohlo pochybné přátelství se známou "vymetačkou" snobských party znovu dostat do problémů. Neváhal to také říct Paris hezky od plic z očí do očí, když ji potkal na jednom z vyhlášených večírků v Las Vegas.

Jak britskému deníku Daily Star prozradil očitý svědek incidentu, Hiltonová byla prudkým výbuchem Federlinova vzteku značně překvapena.

"Paris se ho slušně zeptala, jak se má Britney a co děti. Jenže to neměla dělat, protože Kevin vybuchl jako parní kotel. Začal na ni nevybíravým způsobem řvát, že jenom kvůli ní se z Britney stala alkoholička. A že ji varuje, ať se k Britney nepřibližuje, když se jeho bývalce teď zase začalo dařit," uvedl svědek s tím, že blonďatá "pařmenka" šla rozzuřenému exmanželovi Britney raději z cesty.



Paris Hiltonová a Britney Spears jsou kamarádkami už delší dobu

Britney Spears se v osobním životě sice moc nedaří, zato v profesním si nemá na co stěžovat. Na začátku září si například odnesla hned tři ceny MTV. S nahrávkou písně Piece of Me proměnila všechny tři nominace - na nejlepší klip roku, nejlepší klip zpěvačky i nejlepší popový klip. - čtěte Britney Spears ovládla ceny MTV, sesbírala nejvíc cen i ovací