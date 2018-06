Drupi prozradil: Absolonová bude mít miminko!

Drupi všem svým známým, kterým Moniku na křtu alba Fuori Target představoval, oznámil, že ji bude muset oželet v muzikálu Mona Lisa, na kterém u nás brzy začne spolupracovat.

Líbila se mu jako muzikálová Angelika a tak by rád, kdyby se jeho nová česká kamarádka zhostila i hlavní role v novém představení. "Ale bude mít miminko, tak v něm bohužel hrát nemůže," šířil poplašnou zprávu legendární zpěvák.



"Já ale žádné miminko nečekám a ani ho nemám v nejbližší době v plánu," smála se malému nedorozumění Monika a iDNES.cz hned vysvětlila: "Drupi asi špatně pochopil, co mu říkal producent Divadla Broadway Olda Lichtenberg - že když mi v soukromí bude všechno šlapat jako nyní, je možné, že do roku 2009, na kdy muzikál chystají, už budu mít miminko."

Kdyby se ale Drupiho nečekaná předpověď vyplnila, vůbec by se prý nezlobila. "Jen by mě mrzela role v tom jeho muzikálu, ale jinak se na to, až budu mít děti, moc těším. Všechno má ale svůj správný čas," doplňuje.

Maminka přišla o prst

Zatím ovšem Monika na založení rodiny nemá pomyšlení, protože i tak má nemalé starosti o tu stávající. Nedávno musela pečovat o bratra Marka, který si zlámal klíční kost, navíc zrovna, když rodiče odjížděli na dovolenou. "Byla jsem dva týdny jako jeho máma - musela mu vařit a všechno připravovat, protože bez jedné ruky jen těžko něco zvládl," přibližuje starostlivá sestra.

Teď pro změnu opět částečně nahrazuje svou mámu, která si také přivodila nehezké zranění. "Na řezačce si uřízla kus prsteníčku na ruce. Hned jsem ji s tím vezla do nemocnice a měla jsem co dělat, abych cestou za volantem neomdlela," říká. "Ale naštěstí se rychle a dobře hojí. Dokonce jí prst už začal sám dorůstat. Léta bere nějaké posilující léky na klouby a proti artróze, tak to má asi příznivý vliv i na tohle," krčí rameny Monika.