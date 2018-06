Drupi přepadl Moniku Absolonovou v šatně

V Angelice byl Drupi zvědavý hlavně na Moniku Absolonovou s níž nedávno nazpíval duet Canto (Zpívání) a chtěl ji proto vidět i v její nové roli. Na premiéru nemohl přijet, tak jí nečekaně přišel zatleskat teď v sobotu.

„K premiéře mi napsal aspoň krásnou esemesku, kterou mám schovanou," přiznala iDNES.cz Monika. "Ale že se přijde podívat teď, jsem vůbec nečekala. Nikdo mi to neřekl! Najednou se o přestávce objevil v šatně, že si jde se mnou dát cigáro. Koukala jsem jak puk," směje se.

Po setkání zpívání

Drupi nepřijel ale jen kvůli muzikálům. Především tu podepsal smlouvu na vydání nového alba, které vychází i v Itálii. Po legendárním duetu Setkání s Hankou Zagorovou u nás slavil úspěch i s dalšími písničkami, tak lze předpokládat, že zaboduje i s touto deskou. "Bude na ní i náš duet," doplňuje Monika. "Prý mě už hrají v italských rádiích, což mi přijde vtipný, protože tady mě nehrají vůbec," říká.



Za všechno může Pečený

A jak vlastně k jejich spolupráci došlo? Všechno to už na podzim zpískal Moničin kolega z muzikálového pódia a specialista přes autorské právo doktor Petr Pečený. „Jednou jsem žehlila a zavolal mi „Pečeňák“, jestli si nechci zazpívat s Drupim a já na to: to víš, že jo, Péťo,“ zasmála se tomu Monika jako dobrému vtipu. Ale vtip to nebyl, protože právě doktora Pečného oslovil Pragokoncert, jestli nemá typ na zpěvačku, která by mohla s Drupim nazpívat duet - a Petr si okamžitě vzpomněl na Moniku.