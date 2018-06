Druhý Dianin komorník obviněn z krádeže

Tentokrát se před soudem v londýnském Old Bailey z podezření z krádeže odpovídá Burrellův kolega Harold Brown, a to za přísných bezpečnostních opatření, jež mají znemožnit jakékoli ovlivňování poroty.



Údajný pachatel, který byl ve službách koruny tři desítky let, čelí obvinění, že z majetku někdejší manželky britského korunního prince Charlese zcizil z Kensingtonského paláce klenoty v hodnotě 800 000 eur (tedy zhruba 24 milionů korun). Mezi nimi má být model diamanty posázené arabské lodi, již v roce 1981 věnoval bahrajnský emír novomanželskému páru jako svatební dar. Ztráta tohoto drahocenného skvostu prý lady Di neustále vyváděla z míry. Přitom jí údajně uniklo, že postupně přišla například o vzácný šperk ve tvaru narcisu, náramek či náušnice nevyčíslitelné hodnoty.



Padesátiletý komorník Brown, jenž po Dianině tragickém skonu přešel do služeb mladší sestry královny Alžběty II., princezny Margaret († únor 2002), je stále veden jako zaměstnanec panovnického dvora.



Více než podezřelý se zřejmě soudního projednávání obávají příslušníci windsdorského rodu. Nelze totiž vyloučit, že se na veřejnosti objeví další kostlivci, které dosud úspěšně skrývali ve svých skříních. Ostatně Burrellův proces jich odhalil nemálo. Nejvíce pozonosti samozřejmě vzbudily zprávy o divokých mejdanech za zdmi královského paláce a homosexuálních praktikách končících znásilněním.



Princezna Diana - archivní snímek.