Druhý castingový den přinesl další potenciální SuperStar

Kontrasty. Ve třetím díle jich bylo několik. Hned na začátku jsme viděli, jak někomu stačí opravdu minimum času, aby ho porota poslala dál, a naopak, někdo strávil před triem Hejma-Klezla-Csáková věčnost.

Například hned první dívce s písničkou od Alicie Keys celé vystoupení před porotou trvalo sotva třičtvrtě minuty. Slečna po ní se však do divadla dostala "s odřenýma ušima" a přesvědčit jí trvalo mnohem déle. Ondřej Hejma o ní dokonce prohlásil, že to není zpěvačka, což byla snad trochu silná slova.

Na řadu se dostala také sedmnáctiletá soutěžící, která sice zpívala s rovnátky, ale výkon to vůbec neovlivnilo, jak si myslel porotce Hejma. A postoupila do divadla. Samozřejmě to bylo inspirací ke krátkému sestřihu soutěžících s rovnátky.

Nejvíc zpívaná písnička byla tentokrát Ironic od Alanis Morissette. Ani tady si Nova neodpustila sestřih. Výkony soutěžících však byly víc než mizerné. Dotyční jistě prominou…

Dalším kontrastem například bylo, jak na první pohled a poslech beznadějný případ nakonec postoupil. A naopak, ti, kteří zpívali obstojně, se nakonec do divadla nedostali.

Po několika vystoupeních Ondřej Hejma pronesl jednu z mála dobrých poznámek. "To je stejný, všechno je to stejný." A měl pravdu. Zpěv jednotlivých soutěžících, ač nebyl vůbec špatný, se podobal jako vejce vejci. Široko daleko závan čehokoli zajímavého, ať už v hlase nebo v sebeprezentaci.

Jedním z takových "závanů" byl Roman Lasuta z Českého Těšína. Po příchodu to sice nevypadalo nijak nadějně, jak poznamenal Ondřej Hejma, ale pak přišlo překvapení. Heaven od Bryana Adamse. Sice to neznělo jako Bryan Adams, ale aspoň to nebyla žádná "kopírka" jako například mimo jiné také postupující Robert Daniel z Malacek se Sexbomb Toma Jonese. Naopak, oproti všem ostatním soutěžícím byl výkon Romana Lasuty "fakt slušnej" a hlavně to nebylo tuctové.

Třetí nedělní díl konečně ukázal více těch, kteří jdou dál do divadla. Diváci ale nezůstali ošizeni o adepty na Hvězdnou pěchotu nebo o emotivní zážitky s nervově labilními soutěžícími, kteří celý ten tlak prostě neměli šanci ustát.

Slyšeli jsme tedy výkon, po kterém se Elvis Presley obracel v hrobě, hiphopera, který nerozuměl tomu, že nepostoupil, i když vůbec neintonoval, slyšeli jsme i loňskou semifinalistku ("vlakový dozor") Leonu Černou, která sice postoupila, ale měla to jen tak tak, nebo přeslazeného Michala Hláska, jehož podání I Believe I Can Fly od R. Kellyho bylo jak jinak než také přeslazené, ale lidovka porotu přesvědčila a jde do divadla také.

Přes druhý castingový den, se do divadla dostalo 35 soutěžících. Mnoho míst už nezbývá, uvidíme, co přinese příští díl z posledního castingu.