Druhou SuperStar nebude Ali Amiri

Na posledních pět finalistů tentokrát čekal rockový večer. Soutěžící měli za úkol zazpívat jednu skladbu v angličtině a druhou v češtině.

Íránec Ali Amiri, který právě v Plzni dokončuje medicínu, nejprve zvolil baladu Don't Cry od Guns N´Roses a poté píseň 1970 od kapely Chinaski. Ta se mu stala osudnou.

"Ta druhá písnička byla na pokraji parodie," řekl na Aliho adresu porotce Ondřej Soukup, který se s Eduardem Klezlou a Gábinou Osvaldovou shodli, že by měl vypadnout právě on.

Soutěž SuperStar bude Nova vysílat až do 12. června, v příštím kole budou na programu hity, které vznikly v uplynulých čtyřech letech.

Všech dvanáct finalistů se setká ve středu na autogramiádě v nákupním centru Galerie Butovice v Praze. Autogramiáda se uskuteční k příležitosti vydání jejich singlu Hvězda snů. Společně vystoupí také 23. června na koncertě v pražské Sazka Areně.

Finalisté zpívali karaoke

Na pódiu před diváky v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti musí adepti soutěže Česko hledá SuperStar předvést to nejlepší, a tak jsou vystaveni velkému tlaku. Natáčení medailonků pro nedělní rockový večer však bylo uvolněné a neslo se v duchu hesla „zpívání je zábava“. Mladí finalisté si totiž vyzkoušeli karaoke.

„Poprvé jsem zpívala karaoke, když jsme s mámou trávily dovolenou v Turecku. Bylo to v areálu, kde se denně děly nějaké akce. Strašně moc mě to tehdy bavilo a vyhrála jsem,“ pobaveně vzpomínala Gabriela Al Dhábba.

V klubu Papas v Praze na Betlémském náměstí strávili finalisté příjemný písničkový večer. Pozdravit je sem přišly i finalistky, které již v soutěži nepokračují, Monika Šramlová a Kristýna Peterková. A přestože natáčení medailonku a rozhovoru se muselo jednou či dvakrát opakovat, všichni se dobře bavili, včetně producentského štábu.

S natáčením se příliš nespěchalo. Kameramani se snažili hlavně zachytit atmosféru večera, a tak celá akce připomínala spíš veselou narozeninovou party.

Jako první absolvoval karaoke Michal Hudček, aby mohl jít co nejdříve odpočívat. Kromě zranění po pádu z koně se na něj ještě nalepila chřipka. Zazpíval si Stín katedrál, skladbu Ivo Fishera a Karla Svobody, nyní známou z podání Petra Muka. „Dobrý, v pohodě, tady je to sranda,“ popisoval své pocity mladý zpěvák, přestože se na natáčení přišli podívat i dva členové poroty, Michal Horáček a Eduard Klezla, a také hlasová poradkyně finalistů.

„Jarmila Chaloupková je jako jejich máma, ale já si držím odstup,“ vysvětloval Eduard Klezla. „Když je víc znáte, tak znáte i jejich chyby a snažíte se jim pomoct.“ Ačkoli se u mikrofonu nestřídalo jen posledních pět finalistů, sám pěvecký pedagog se zpívat nechystal. „Kariéru jsem skončil minulý rok,“ podotkl s úsměvem Klezla. K natáčení si mohli finalisté vybrat ze seznamu více než dvou set českých písní. V průběhu večera si však zazpívali pro zábavu i známé zahraniční hity. A povedeně si střihli také duety.

„Zažil jsem karaoke na hudebním veletrhu,“ říkal Vlastimil Horváth. „Já to zkusil jednou s kámoši v baru a bylo to velkolepé. Je potřeba to brát jako legraci,“ usmíval se Petr Bende.

Ali Amiri si dokonce improvizovaně zazpíval i ve své mateřštině. „Karaoke zpívám poprvé, ale před fanoušky je to mnohem lepší. Oni se na tebe těší a dávají ti pozitivní energii, tady jen čteš text. Je to legrace, ale nejlepší asi je, když je člověk při karaoke hodně opilý a jenom blábolí,“ hodnotil Ali Amiri.

Finalisté SuperStar

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Vlastimil Horváth

Věk: 27

Povolání: skladník (vyučený tesař)

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Z finále vypadli

Ali Amiri

Věk: 25

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné