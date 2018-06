Druhé dítě už mít asi nebudu, svěřila se Kateřina Kristelová

"Druhé dítě v mém případě pravděpodobně nebude," svěřila se Kristelová s tím, že to pár měsíců po porodu sice říká každá máma, u ní to ale nejspíš tak dopadne.

Jednak se chce plně soustředit na dceru Claudii a pak to prý, jako každá holka, která je manželkou hokejisty, nemá s výchovou dítěte úplně jednoduché.

Kateřina Kristelová a manžel Martin Tůma

"Trávím hodně času sama a mít do toho ještě druhé dítě, to by bylo hrozné. Nejsem typ zelené vdovy, která by byla uklizená někde v satelitním městečku za Prahou a starala se jen o domácnost. Jsem poměrně hodně aktivní a na dvě miminka být sama prostě nemůžu. To bych nezvládla. Takže Claudinka mi stačí," vysvětlila.

Kristelová i nadále moderuje jako před porodem, a proto je pro ni důležité neustále se udržovat ve formě. Kromě toho, že cvičí pilates a chodí do posilovny, si pořídila i speciální boty na tvarování zadečku.

"Sázím teď víc na pohodu, protože děláme s malou docela velké štreky s kočárkem, takže nosím hodně kecky. Proto jsem si vybrala jedny na formování zadečku. Sice nevypadají úplně tak, jak velí trend, ale myslím, že opravdu fungují. V lese mezi stromy je koneckonců jedno, co mám na nohou. Chodím houpavým krokem jako holka z Pomády," popsala Kristelová.