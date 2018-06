Drtinová na druhé dítě nepomýšlí

"Druhé dítě mít nemohu. Lidé, kteří se mne na to ptají, mi nevěří, že to není jen kvůli kariéře, ale já bych se opravdu necítila na druhé dítě fyzicky. Mám problémy s ledvinami a bála bych se, že bych tu práci se dvěmi dětmi už nezvládla," řekla Daniela Drtinová.

"Události, komentáře jsou samy o sobě velmi náročné na čas, na přípravu jednotlivých příspěvků. Musím při nich i hodně stát, a to je pro lidi s ledvinovými problémy obtížné. Chodím do televize na půl druhou a jsem tam do půlnoci. Takže jsem si musela najít svůj denní rytmus. Hodinu od hodiny si naplánovat se svými chůvami. Obě babičky mám v Olomouci, nežijí v Praze, takže musím využívat chův. S Natálkou, která je už samostatná a spavá, to už jde. Je to hodná holčička. Se dvěmi dětmi by to nešlo, to bych fyzicky neutáhla. I teď si připadám jako věčný manažér a plánovač svých dnů," vysvětlila.

Daniela Drtinová je absolventkou Právnické fakulty UK a několik let pracovala jako parlamentní zpravodajka České televize. Svou profesi ve veřejnoprávní televizi bere velmi vážně. Aby se udržela v dobré fyzické kondici, musí pro to něco dělat.

"Především dodržují správnou životosprávu. Také se snažím dost spát, abych nebyla pořád unavená. Jím častěji a lehká jídla. Maso hlavně bílé, drůbež, ryby. Nemohu si dovolit někde dlouze popíjet a přejídat se. Můj život má kvůli dítěti a televizi přesný řád," podotkla Daniela Drtinová.