Drsné zážitky okamžitě vypouštím z hlavy, říká záchranář

* Co všechno člověku proběhne hlavou, když nasedá do vojenského speciálu a ví, že ho čeká akce v naprosto neznámém prostředí?V mé hlavě se nedělo nic zvláštního. Na téhle práci mě baví právě to, že k ní patří neustálá změna. Jsem rád v dobrém kolektivu a vím, že se na každého, koho si vyberu, můžu stoprocentně spolehnout. Co mi vadí, je pouze nečinnost, v tomto případě asi tříhodinové zdržení na letišti ve Kbelích, když se čekalo na vyřízení průletu našeho letadla přes Maďarsko a Rumunsko. Jsme vycvičení tak, abychom byli co nejdříve na místě, protože v této branži mnohdy rozhodují minuty. Naštěstí potom už cesta probíhala rychle.* Obstáli podle vašich představ všichni muži, na které jste vsadil?Určitě. Naše směna má zhruba dvě stovky chlapů a řekl bych, že sto padesát z nich je okamžitě použitelných i pro akci, jako byla ta v Turecku. Ke všem schopnostem, které hasič musí mít, patří samozřejmě i psychická odolnost. Už každého nováčka se proto vždycky ptám, jestli mu vadí krev, jestli si dovede představit člověka, který někde leží dva tři měsíce... My jsme z domova zvyklí na ledasco: lidi rozdrcené v autech, ohořelé v bytech při požáru. Kdo to nevydrží, musí od nás pryč. Nic horšího jsme v Turecku neviděli.* K profesionální otrlosti, či jak to říct, se ale každý teprve dopracuje, nebo ne?Já osobně jsem s tím problémy neměl ani na začátku. Osmnáct let jsem jezdil na voze a vždycky jsem myslel především na to, že musím odvést kvalitní práci. V té by mi city překážely. Přijdu třeba do bytu, kde leží nějaká babička tři měsíce, říkám si, fuj, to není hezkej pohled, ale přijedu na stanici, umyju si ruce a jdu na polívku. Zkrátka naučil jsem se vypustit tyhle obrázky okamžitě z hlavy.* Napořád?Pravda je, že se mi občas nějaký zvlášť ošklivý případ promítne v paměti, určitě v mém podvědomí něco z toho zůstává. Doufám, že tím nebudu na stará kolena trpět. Každý si musí najít způsob, jak se s tím vyrovnat.* Jak se vám sloužilo v Turecku?Byli jsme tam připraveni vyjet už po prvním zemětřesení, ale cesta uvízla na dopravě. Teď to bylo dost šikovně zorganizované, protože do Düzce se z Albánie přesunula naše polní nemocnice, takže vojáci si pro nás dojeli do Istanbulu. I se čtyřmi tunami materiálu z letadla nás naložili na náklaďáky a odvezli až na místo. V poničeném městečku jsme podle potřeby prohledávali různá místa, nejdříve dětské středisko, pak třeba jednu kavárnu.* S kynology jste se při spolupráci shodli?Hasiči a kynologové, to je ideální kombinace, dohromady jsme tvořili komplexní tým. Pes vyhledá člověka, hasič se k němu s pomocí techniky dostane. Sami jsme také prolézali různé škvíry, dělali cestu psům. Někdy i v noci, podle požadavků tamního krizového štábu. Vezli jsme s sebou špičkovou vyprošťovací techniku. Bohužel jsme nacházeli už jenom mrtvé.* Nemáte vy záchranáři v této situaci tak trochu pocity sportovců, kteří soupeří v disciplíně hledání živých lidí?Jestli narážíte na určitou rivalitu mezi týmy z různých zemí, tak ta do jisté míry existuje, to přiznávám. Nikomu bych ji ale nezazlíval, pokud prospívá věci.* Dá se výjezd do Turecka srovnat se zásahem v Arménii v roce 1988?V Leninakanu a ve Spitaku to bylo horší. Budovy tam byly mnohem vyšší, a navíc lajdácky udělané, takže hromady sutin z paneláků města úplně zpustošily. Mrtvoly se počítaly na stovky. Zvedli jsme třeba panel a pod ním byla celá rodina, maminka se dvěma dětmi, táta s rozdrcenýma rukama u dveří, jak se snažil utéct. Viděli jsme lidi, uvařené v páře z prasklého ústředního topení. Vzpomínám, že tam byl jeden hasič, který tyhle pohledy nezvládl.* Jak vy sám vnímáte nebezpečí, kterému se při práci vystavujete?Nemyslím na ně, ačkoliv teď v Turecku mi jednu chvíli dvakrát dobře nebylo. To když jsme vlezli do jednoho polozříceného paneláku a najednou cítíme další otřes. Hodně rychle jsme odtamtud mazali pryč. Ten pud sebezáchovy samozřejmě funguje u každého, jenže pokaždé utéct nelze. Bojový řád nám ukládá, že všude musíme být minimálně ve dvou. Když někde ve sklepě praskne plechovka s barvou, vylítnou z toho plameny, tak člověk pudově uskočí, ale dál nemůže, protože tam má kamaráda. Na druhé straně jsme jenom lidé a někdo může zklamat. Za ta léta si ale pamatuju jenom na jeden případ hasiče, který byl propuštěn pro zbabělost.* Bývají hasiči v hloubi duše trochu dobrodruhy?Já bych to tak neviděl. Osobně jsem nikdy neholdoval žádným extrémním sportům, jen každý třetí den chodím do posilovny, abych se udržel v kondici, která je jedním z předpokladů. Kromě odborné způsobilosti, duševní odolnosti a manuální zručnosti. Řekl bych, že špičkový hasič roste tak sedm osm let, a každému není dáno. Vycvičený, odpočinutý a dobře živený chlap, který dělá svoji práci se zájmem, pak v pohodě vydrží i čtyřiadvacetihodinové nasazení.* Ale vydrží takové nasazení i jeho rodina?Jak kdy, ale věříte, že mně se to podařilo? Manželka i děti si zvykly dokonce na moje vánoční směny, a já jim to vždycky nějak vynahradil. K hasičům se dal ale jenom synovec. Syn je inženýrem chemie a dcera studuje na Karlově univerzitě jazyky.* Vy jste před lety věděl, do čeho jdete?Vlastně jsem šel k hasičům původně kvůli penězům, po vojně mě zaujal nějaký inzerát. Postupně jsem ale povolání přišel na chuť. Je to život v akci, pestrá práce, která mi něco dává. Každý zásah je úplně jiný. I v noci musíme být do dvou minut za branou. Nejraději spím nahej, tělo si odpočine a já jsem za patnáct až dvacet vteřin v šatech. Jednou si třeba prohlídnu Prahu ze střechy, podruhé mám zase co dělat s lidským neštěstím, což je taky k něčemu dobré. Leccos si přitom uvědomíte.* Takže nad lidským neštěstím se citům nebráníte?Tam není důvod. Myslíte, že člověk může lhostejně přihlížet tomu, co se lidem stalo třeba při povodních na Moravě? Některé to zruinovalo nadosmrti. No a když vidíte ty nešťastníky v Turecku, kteří přišli o příbuzné, bydlí v nějakém stanu a vůbec nevědí, jak budou žít dál, vnímáte jinak třeba i to, co se děje u nás.* Přemýšlíte o politice a ekonomice?Přesně tak. Já si taky kolikrát s gustem zanadávám na poměry, ale když to pak porovnáte s útrapami, kterým jsou vystaveni lidé někde daleko, jste autenticky u toho, nutně vás napadne: Vždyť my jsme tady vlastně úplně v pohodě.