Drsně ho vyhodili z konkurzu na Robina Hooda, teď chce být Hlasem

Zpěvák, který připravuje novou desku, by chtěl prorazit i díky pěvecké show, kterou vysílají televize Nova a Markíza.

"Je doba, kdy tyto soutěže udávají trend, a tak jsem si řekl, že to zkusím. Já už mám za sebou pár hudebních zkušeností. Jsem soutěživý typ, hraju také fotbal a hra je pro mě součást života. Tak beru i tuto soutěž," řekl iDNES.cz Jiří Koběrský, který se bude snažit vydržet v soutěži co nejdéle.

VIDEO: Trapas na castingu Robina Hooda utl až drsný vyhazov Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvák kdysi působil ve skupině V.I.P., která svého času konkurovala kapele Lunetic. Zpíval v muzikálu Pomáda a pokusil se prorazit i v muzikálu Robin Hood, kde však skončil už během castingu, protože si střílel z poroty i zpěváka Marka Ztraceného (více čtěte zde).

"Robina jsem bral jako reality show a to pro mě znamenalo odlišit se od ostatních, upozornit na sebe. Trošku mě mrzelo, že nepochopili můj přístup k soutěži a že to vzali jako provokaci. Asi jsme se s tvůrci toho pořadu špatně pochopili," vysvětlil zpěvák. "Proto doufám, že mi tato nová soutěž otevře jistým způsobem cestu do médií."

Umělec na volné noze skládá hudbu, moderoval a párkrát se objevil i v pořadu ESO. Jeho hudebním vzorem je zpěvák Seal, má rád kapelu Queen nebo George Michaela. Líbí se mu i hlasy zpěvaček Céline Dion či Beynocé.